EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Personalie

Einhell Germany AG: Beendigung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstandes



24.06.2025 / 16:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beendigung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstandes Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 000A40ESU3) gibt folgendes bekannt: Der langjährige Finanzvorstand, Herr Jan Teichert, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen zum Ende des Jahres regulär auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nach 23 Jahren Tätigkeit für Einhell aus persönlichen Gründen nicht mehr verlängern wird und sein Vorstandsmandat Ende des Jahres niederlegen wird. Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung von Herrn Teichert außerordentlich und dankt Herrn Teichert im Namen von Einhell für seine langjährige überaus erfolgreiche Tätigkeit. Herr Teichert hat über viele Jahre hinweg maßgeblich zum großen Erfolg von Einhell beigetragen. Er hat wesentlichen Anteil an der starken Position von Einhell und an der nachhaltig erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird umgehend die Suche nach einer Nachfolgelösung in die Wege leiten. Herr Teichert wird dies unterstützen und Einhell bis Jahresende weiter zur Verfügung stehen, um einen geregelten Übergang zu gewährleisten. Landau/Isar, 24. Juni 2025 Der Vorstand



Ende der Insiderinformation



24.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com