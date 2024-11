Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Telekom | Siemens | SMA Solar - Ray Dalio wird vorsichtiger bei den "Magnificent Seven" - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - 19.000 hat nur kurz gewackelt Tops & Flops - Hedgefonds geht bei Bayer Short Cisco - Ausblick hilft nur bedingt SMCI - Trauerspiel löst nächsten Kurssturz aus Nu Holdings - nächste Chance nach Zahlen - ASML - das hört sich gut an Die neuen Trades von Ray Dalio JD.com - gut ist nicht gut genug Telekom - Prognose wird erneut erhöht Siemens - Rekordgewinn Merck - es wird immer besser EON - nicht überzeugend Bilfinger - gute Zahlen kommen nicht an K+S - das reicht noch nicht SMA Solar - endlich ist die Katze aus dem Sack Zuschauerfragen