HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 43 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Lagerbestandsabbau durch Kunden werde den Umsatz des Chipkonzerns im ersten Geschäftshalbjahr deutlich belasten, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einer der wenigen Bereiche mit positiver Dynamik seien Geschäfte rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Es bleibe zudem beim Kaufvotum, da der Lagerbestandszyklus das Tief bald erreichen sollte und die Perspektiven ab 2026 besser seien./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004