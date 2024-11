First North Denmark: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from November 15, 2024, the market segment for the instruments specified below will change from CPH Warrants to CPH Warrants Extend E. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long Name DK0062846713 MINI L FTSE 100 NORDNET D48 DK0062846986 MINI L FTSE 100 NORDNET D49 DK0062847018 MINI L FTSE 100 NORDNET D50 DK0062847281 MINI L FTSE 100 NORDNET D51 DK0062847364 MINI L FTSE 100 NORDNET D52 DK0062847448 MINI L FTSE 100 NORDNET D53 DK0062847521 MINI S FTSE 100 NORDNET D41 DK0062847604 MINI S FTSE 100 NORDNET D42 DK0062847794 MINI S FTSE 100 NORDNET D43 DK0062847877 MINI S FTSE 100 NORDNET D44 DK0062847950 MINI S FTSE 100 NORDNET D45 DK0062848099 MINI S FTSE 100 NORDNET D46 DK0062848172 MINI S FTSE 100 NORDNET D47 DK0062861191 MINI S FTSE 100 NORDNET D48 DK0062861274 MINI S FTSE 100 NORDNET D49 DK0062861357 MINI S FTSE 100 NORDNET D50 DK0062861431 MINI S FTSE 100 NORDNET D51 DK0062861514 MINI S FTSE 100 NORDNET D52 DK0062861787 MINI S FTSE 100 NORDNET D53 DK0062885539 MINI L FTSE 100 NORDNET D54 DK0062885612 MINI L FTSE 100 NORDNET D55 DK0062885885 MINI L FTSE 100 NORDNET D56 DK0062885968 MINI L FTSE 100 NORDNET D57 DK0062886180 MINI L FTSE 100 NORDNET D58 DK0062886263 MINI L FTSE 100 NORDNET D59 DK0062886347 MINI L FTSE 100 NORDNET D60 DK0062886420 MINI L FTSE 100 NORDNET D61 DK0062886503 MINI L FTSE 100 NORDNET D62 DK0062886693 MINI L FTSE 100 NORDNET D63 DK0062934683 MINI L FTSE 100 NORDNET D66 DK0062934766 MINI L FTSE 100 NORDNET D67 DK0062934840 MINI S FTSE 100 NORDNET D54 DK0062934923 MINI S FTSE 100 NORDNET D55 DK0062935060 MINI S FTSE 100 NORDNET D56 DK0063251228 MINI S FTSE 100 NORDNET D64 DK0063324553 MINI S FTSE 100 NORDNET D66 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +45 3377 0333, or surveillancedk@nasdaq.com.