Die BioNTech-Aktie hat am Mittwoch um fast +5% auf 111,48 US$ zugelegt, nachdem die Mainzer eine insgesamt fast eine Milliarde US$ schwere Übernahme bekannt gegeben haben. Was steckt hinter diesem Deal? Und kann der Aktienkurs davon profitieren? Tiefer Griff in die Tasche BioNTech schlägt zu, und zwar kräftig: Gestern hat die deutsche Vorzeige-Biotech-Schmiede eine Akquisition mitgeteilt. Dabei greifen die Mainzer tief in die Tasche, denn der Kauf ...

