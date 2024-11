Der Euro (EUR) könnte unter den Tiefststand von 1,0555 fallen; aufgrund der stark überverkauften Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass der Wert von 1,0500 in Gefahr gerät. Längerfristig wird der EUR wahrscheinlich weiter an Wert verlieren und der Wert von 1,0500 wird wahrscheinlich nicht so bald in Sicht sein, so die FX-Analysten der UOB Group, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...