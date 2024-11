NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 83 auf 97 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Christopher Horvers wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die Drittquartalsberichte von amerikanischen Einzelhändlern. Für Walmart hob er seine Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis auf 4,6 Prozent an. Damit und mit einem prognostizierten Gewinn je Aktie von 0,55 US-Dollar liege er über den Markterwartungen./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 00:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 01:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9311421039