Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursgewinne an der Börse. Die Aktie legte um 4,3 Prozent zu und erreichte einen Wert von 42,85 Euro. Dieser Anstieg folgte auf die Bestätigung des Jahresausblicks durch das Unternehmen. Trotz eines unterdurchschnittlichen Windjahres sieht sich Energiekontor auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Das Konzernergebnis vor Steuern wird weiterhin in einer Spanne von 30 bis 70 Millionen Euro erwartet, wobei der Vorstand die Mitte der Spanne anpeilt.

Positive Entwicklung trotz Herausforderungen

Dieser positive Trend steht im Kontrast zur Entwicklung seit Jahresbeginn, bei der Energiekontor einen Wertverlust von 48 Prozent verzeichnete. Dennoch zeigt die aktuelle Kursbewegung eine Stabilisierung und mögliche Trendwende an. In einem weiteren Schritt zur Expansion hat das Unternehmen kürzlich einen 12-Megawatt-Solarpark im Landkreis Fürth realisiert, was das Engagement von Energiekontor im Bereich der erneuerbaren Energien unterstreicht und möglicherweise zum positiven Marktsentiment beiträgt.

