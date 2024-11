Die HYPO NOE festigt ihre Spitzenposition als eine der besten Arbeitgeber:innen Österreichs, indem sie ihren Stockerlplatz bei den Employee Experience Champion Awards verteidigt.

St. Pölten (APA-ots) - Die HYPO NOE konnte beim renommierten Employee Experience Champion

Award 2024 ihren Stockerlplatz erfolgreich verteidigen und sich als einzige Vorjahressiegerin erneut ihren Platz auf dem Podest sichern. Bei stark gestiegener Konkurrenz war das durch eine signifikante Steigerung des Employee Experience Indexwertes der HYPO NOE möglich. "Wir überlassen Employee Experience nicht dem Zufall, sondern gestalten sie aktiv und immer gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen - denn wir wissen, dass das der Schlüssel zu höherem Engagement, besserer Kund:innenzufriedenheit und unserem unternehmerischen Erfolg ist.", erklärt Petra Fritscher, Leiterin People & Culture in der HYPO NOE.



Zwtl.: Arbeitsmomente, die zählen



Die HYPO NOE hat ihre Employee Experience Journey bereits im Jahr 2022 gestartet und nun zum zweiten Male einen Podestplatz beim Employee Experience Award errungen. HYPO NOE Employee Experience Manager Johannes Muhr erklärt: "Der Schlüssel zu einer gelungenen Employee Experience ist, dass jede:r Kolleg:in etwas dazu beiträgt, positive Erlebnisse in unserem Arbeitsumfeld zu schaffen. Nur so können wir langfristiges Engagement fördern und gemeinsam erfolgreich sein." Daher sind das Feedback und die Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter:innen so wertvoll. Muhr und Fritscher sind überzeugt: "Wir arbeiten aktiv daran, diese Momente zu verstehen und daraufhin gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen Lösungsvorschläge und Verbesserungen zu entwickeln."



Zwtl.: Was ist Employee Experience?



Employee Experience beschreibt die Gesamtheit der Erfahrungen, die Mitarbeiter:innen mit einem Unternehmen machen. Sie umfasst alle Interaktionen und Erlebnisse, die Mitarbeiter:innen mit einem Unternehmen haben. Ziel einer positiven Employee Experience ist es, das Engagement der Mitarbeiter:innen zu fördern. Denn Mitarbeiter:innen mit höherem Engagement sind mit größerer Wahrscheinlichkeit produktiv, innovativ und setzen sich für die Ziele und den Erfolg des Unternehmens ein. Employee Experience rückt daher immer stärker in den Fokus moderner Arbeitgeber:innen, die verstehen, dass Mitarbeiter:innen mit einem emotionalen Commitment zum Unternehmen und seinen Zielen der Schlüssel zu langfristigem Unternehmenserfolg sind.



HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG



Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kund:innennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittent:innenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.



