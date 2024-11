FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 15 auf 14,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Neunmonatsergebnis des Energiekonzerns habe keine Impulse geliefert, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in dem Unternehmen weiterhin einen Profiteur der Energiewende und einer höheren Stromnachfrage, auch wegen Größenvorteilen. Der hohe Anteil an regulierten Erträgen sichere in volatilen Zeiten das Ergebnis ab./tih/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 12:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 12:21 / MEZ

