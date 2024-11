EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Marinomed Biotech AG gibt einstimmige Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan bekannt



14.11.2024 / 14:34 CET/CEST

Korneuburg, Österreich, 14. November 2024 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass die Gläubigerversammlung einstimmig dem vorgelegten Sanierungsplan in der Sanierungsplan- und Schlussrechnungstagsatzung vom 14. November 2024 am Landesgericht Korneuburg zugestimmt hat. Die festgesetzte Quote beträgt 30%, zahlbar in mehreren Tranchen innerhalb von zwei Jahren. Davon sind 5% als Barquote zu hinterlegen. Die für die Rückführung der Quoten erforderlichen Mittel sollen zum Teil über den Verkauf des Carragelose Geschäftsbereichs der Marinomed Biotech AG aufgebracht werden. Eine Superquote von weiteren bis zu 7% wird ausgeschüttet, sofern Meilensteinzahlungen aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts innerhalb von zwei Jahren den geplanten Eingang übersteigen. Für eine Bestätigung des Sanierungsplans und Beendigung des Verfahrens ist unter anderem noch die Barquote von 5% zu erlegen und ist eine Rückstehenserklärung der Europäischen Investitionsbank (EIB) erforderlich. Die Gesellschaft wird über weitere Entwicklungen informieren.



