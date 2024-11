Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp to STO Warrants Extend E/242

By request of the issuer, as from November 15, 2024, the following instruments listed on STO Warrants/186 will change market segment to STO Warrants Extend E/242. Long Name ISIN ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 67 SE0021178381 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 46 SE0022084000 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 47 SE0022084018 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 44 SE0022084026 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 45 SE0022084034 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 46 SE0022395331 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 47 SE0022395349 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 48 SE0022395356 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 49 SE0022395364 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 50 SE0022395372 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 51 SE0022395380 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 52 SE0022395398 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 53 SE0022395406 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 54 SE0022395414 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 55 SE0022395422 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 56 SE0022395430 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 57 SE0022395448 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 58 SE0022395455 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 59 SE0022395463 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 60 SE0022395471 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 93 SE0022399465 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 94 SE0022399473 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 95 SE0022399481 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 96 SE0022399499 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 97 SE0022399507 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 98 SE0022399515 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 48 SE0022401832 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 49 SE0022401840 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 61 SE0022401857 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 62 SE0022401865 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 50 SE0022405395 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 63 SE0022405403 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 51 SE0022413530 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 52 SE0022413548 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 53 SE0022413555 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 54 SE0022413563 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 55 SE0022413571 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 56 SE0022413589 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 57 SE0022413597 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 58 SE0022413605 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 59 SE0022413613 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 60 SE0022413621 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 61 SE0022413639 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 62 SE0022413647 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 63 SE0022413654 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 64 SE0022413662 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 65 SE0022413670 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 66 SE0022413688 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 67 SE0022413696 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 68 SE0022413704 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 69 SE0022413712 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 70 SE0022413720 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 71 SE0022413738 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 72 SE0022413746 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 73 SE0022413753 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 74 SE0022413761 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 75 SE0022413779 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 76 SE0022413787 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 77 SE0022413795 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 78 SE0022413803 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 79 SE0022413811 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 80 SE0022413829 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 81 SE0022413837 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 82 SE0022413845 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 83 SE0022413852 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 84 SE0022413860 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 100 SE0022418786 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 101 SE0022418794 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 102 SE0022418802 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 103 SE0022418810 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 104 SE0022418828 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 105 SE0022418836 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 106 SE0022418844 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 107 SE0022418851 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 108 SE0022418869 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 109 SE0022418877 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 110 SE0022418885 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 111 SE0022418893 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 112 SE0022418901 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 113 SE0022418919 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 114 SE0022418927 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 115 SE0022418935 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 116 SE0022418943 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 117 SE0022418950 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 118 SE0022418968 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 119 SE0022418976 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 120 SE0022418984 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 121 SE0022418992 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 122 SE0022419008 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 123 SE0022419016 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 124 SE0022419024 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 125 SE0022419032 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 126 SE0022419040 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 127 SE0022419057 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 129 SE0022431771 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 130 SE0022431789 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 131 SE0022431797 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 132 SE0022431805 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 133 SE0022431813 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 100 SE0022431839 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 101 SE0022431847 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 102 SE0022431854 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 85 SE0022575312 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 86 SE0022575320 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 64 SE0022575338 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 65 SE0022575346 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 87 SE0022579645 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 88 SE0022579652 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 66 SE0022579660 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 67 SE0022579678 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 68 SE0022579686 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 69 SE0022579694 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 134 SE0022580569 ----------------------------------------- MINI L FTSE 100 NORDNET 135 SE0022580577 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 106 SE0022586319 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 107 SE0022734505 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 73 SE0022735296 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 112 SE0023131636 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 80 SE0023134267 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 114 SE0023284476 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 82 SE0023285804 ----------------------------------------- T LONG FTSE 100 NORDNET 99 SE0023298021 ----------------------------------------- T SHRT FTSE 100 NORDNET 83 SE0023298039 ----------------------------------------- MINI S FTSE 100 NORDNET 115 SE0023298575 ----------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.