Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp to OSL Warrants Extend E/243

By request of the issuer, as from November 15, 2024, the following instruments listed on OSL Warrants/216 will change market segment to OSL Warrants Extend E/243. Long Name ISIN ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N46 NO0013131110 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N63 NO0013131284 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N69 NO0013161729 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N70 NO0013161737 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N71 NO0013161745 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N72 NO0013202044 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N73 NO0013202051 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N74 NO0013202077 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N75 NO0013202085 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N76 NO0013202093 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N77 NO0013202101 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N78 NO0013202119 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N79 NO0013202127 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N80 NO0013202135 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N81 NO0013202143 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N82 NO0013202150 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N83 NO0013202168 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N84 NO0013202176 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N85 NO0013202184 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N86 NO0013202192 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N87 NO0013202200 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N88 NO0013202218 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N89 NO0013202226 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N90 NO0013202234 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N91 NO0013203364 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N92 NO0013203372 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N75 NO0013243394 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N76 NO0013243402 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N77 NO0013243410 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N78 NO0013243428 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N79 NO0013243436 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N80 NO0013243444 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N81 NO0013243451 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N82 NO0013243469 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N83 NO0013243477 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N84 NO0013243485 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N85 NO0013243493 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N86 NO0013243501 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N87 NO0013243519 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N88 NO0013243527 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N89 NO0013243535 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N90 NO0013243543 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N91 NO0013243550 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N92 NO0013243568 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N93 NO0013243576 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N71 NO0013245506 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N73 NO0013246546 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N74 NO0013246553 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N96 NO0013306605 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N97 NO0013306613 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N98 NO0013306621 ------------------------------------------ MINI L FTSE 100 NORDNET N100 NO0013307058 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N100 NO0013368308 ------------------------------------------ MINI S FTSE 100 NORDNET N102 NO0013398511 ------------------------------------------ For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com