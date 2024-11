Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag nach Preisdaten nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 44.052 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG hingegen 0,1 Prozent tiefer bei 21.019 Zählern. In den USA legten die Erzeugerpreise im Oktober mit plus 2,4 Prozent etwas stärker als erwartet zu. Zudem wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...