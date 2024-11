© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Die Aktie von Super Micro Computer (SMCI) steht vor einem potenziellen Delisting. Was Anleger jetzt wissen sollten.Super Micro gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen Quartalsbericht für das am 30. September endende Quartal fristgerecht einzureichen. Der Grund dafür ist, dass mehr Zeit benötigt wird, um die Finanzberichte und Offenlegungen vollständig abzuschließen. Das Unternehmen steht bereits unter dem Druck, seinen 10-K-Bericht für das am 30. Juni abgeschlossene Geschäftsjahr bis zum 16. November einzureichen, da es sonst Gefahr läuft, von der Nasdaq-Börse gestrichen zu werden. Aber was passiert, wenn SMCI die Frist verstreichen lässt? "Sie …