Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am 14. November 2024 bemerkenswerte Bewegungen an der Börse. Inmitten dieser Entwicklungen sticht besonders das Handeln von Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde hervor, der ein deutliches Vertrauenssignal setzte.

Insider-Transaktionen im Fokus

Van Jarwaarde erwarb in zwei separaten Transaktionen insgesamt 32.832 EUR Brenntag-Aktien zu einem Kurs von 57,00 EUR. Diese Käufe erfolgten an verschiedenen Handelsplätzen, darunter Aquis Exchange Europe und CBOE Europe. Solche Insider-Aktivitäten werden oft als positives Signal für die zukünftige Unternehmensentwicklung gewertet. Parallel dazu bewegte sich der Aktienkurs im XETRA-Handel zwischen 57,22 EUR und 58,64 EUR, wobei ein Tageshoch von 58,64 EUR erreicht wurde. Analysten sehen für die Brenntag-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 76,92 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial suggeriert.

