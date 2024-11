Daimler Truck hat im letzten Quartal erneut nicht die Erwartungen des Marktes erreicht. Trotz deutlichem Gewinnrückgang bleibt eine überraschend positive Rendite bestehen.Daimler Truck (DE000DTR0CK8) präsentierte am heutigen Tag das Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Quartal bei dem Nutzfahrzeughersteller. Dabei bekommt das Tochterunternehmen von Mercedes-Benz (DE0007100000) erneut die wirtschaftliche Schwäche in Europa zu spüren. Danke eines starken Geschäfts in Nordamerika kann das Unternehmen aber dennoch mit einer überraschend positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...