Deutsche Telekom schraubt Gewinnprognose nach oben

Werbung







Die weiterhin wachsenden Kundenzahlen, vor allem in den USA, sorgen für zunehmend mehr Umsatz bei einer geringeren Verschuldung.



Treibende Kraft bei den Zuwächsen war einmal mehr die Telekom-Tochter T-Mobile. Sie konnte am Ende des dritten Quartals netto rund 1,6 Millionen neue Kunden dazu zählen. Aber auch im Heimatmarkt konnte die Telekom neue Kunden hinzugewinnen, unter anderem im Breitbandsektor sowie bei Magenta TV. Diese positive Entwicklung spiegelte sich ebenfalls in den Büchern des Unternehmens wider. So verzeichnete der DAX®-Konzern im dritten Quartal einen Umsatz von 28,5 Milliarden Euro - ein Plus von 3,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent gen Norden und beträgt somit rund 11,1 Milliarden Euro. Lediglich der freie Cashflow konnte ein prozentual stärkeres Wachstum aufweisen. Mit einem Plus von 32 Prozent stieg dieser auf einen Wert von 6,2 Milliarden Euro im abgelaufenen Quartal. In Anbetracht dieser soliden Geschäftsentwicklung schraubte das Unternehmen die Prognose für den bereinigten Gewinn um 100 Millionen Euro nach oben.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC