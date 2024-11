Unterföhring (ots) -- Fünfteilige HBO Serie über eine ehemalige Scotland-Yard-Ermittlerin- Vom mit dem Booker Prize ausgezeichneten Autor Marlon James- Produziert für HBO und Channel 4 von Motive Pictures- Teaser hier (https://www.youtube.com/watch?v=ERWy6iXTUsI) auf YouTube ansehen- "Get Millie Black" (https://www.sky.de/serien/get-millie-black) ab 3. Dezember exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehenUnterföhring, 14. November 2024 - Die fünfteilige HBO -Serie "Get Millie Black" (https://www.sky.de/serien/get-millie-black), die vom mit dem Booker Prize ausgezeichneten Autor Marlon James kreiert und produziert wurde, startet am 3. Dezember auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW.Über "Get Millie Black":Die ehemalige Scotland-Yard-Ermittlerin Millie-Jean Black kehrt nach Jamaika zurück, um Vermisstenfälle zu bearbeiten. Bald soll sie ein Geschwisterkind retten, das nicht gerettet werden kann, ein Kind finden, das nicht gefunden werden kann, und einen Fall lösen, der ihre Welt aus den Angeln hebt und der sich als fast so schwer zu knacken erweist wie Millie Black selbst.DarstellerInnen: Tamara Lawrance, Joe Dempsie, Gershwyn Eustache Jnr, und Chyna McQueen.Produziert für HBO und Channel 4 von Motive Pictures; Creator/Executive Producer, Marlon James; Executive Producer, Jami O'Brien; Executive Producer, Simon Maxwell (CEO Motive Pictures); Executive Producer, Leopoldo Gout; Haupt-Regisseurin/Co-Executive Producer, Tanya Hamilton; Regisseurin (zwei Folgen), Annetta Laufer; Regisseur (zwei Folgen), Jean Luc Herbulot; Regisseur (eine Folge), Joshua St. Johnston; Drehbuchautorin (eine Folge) Theresa Ikoko; Drehbuchautorin (eine Folge) Lydia Adetunji; Drehbuchautorin (eine Folge) und Story Producerin Pia Furtado (Motive Pictures).Teaser hier (https://www.youtube.com/watch?v=ERWy6iXTUsI) auf Youtube ansehen.Ausstrahlungstermine:"Get Millie Black" startet am 3. Dezember um 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge auf Sky Atlantic. Wöchentliche ist anschließend jeden Dienstag jeweils eine neue Episode zu sehen. Parallel dazu stehen die Folgen auf Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerContent PRTel: +49 (0)89/9958 6837Thomas.schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5909080