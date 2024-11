DJ XETRA-SCHLUSS/Fest - Siemens und Telekom ziehen DAX nach oben

DOW JONES--Sehr fest hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Dank starker Zahlen und entsprechender Kursgewinne von Indexschwergewichten wie Siemens und Deutsche Telekom ging es für den DAX um 1,3 Prozent auf 19.264 Zähler nach oben. Unterstützend wirkte daneben die intakte Zinssenkungsfantasie. Denn in Europas Wirtschaft sieht es weiter düster aus, dass es an weiteren Zinssenkungen kaum Zweifel gibt. Passend dazu ging die Industrieproduktion in der Eurozone im September um 2,8 Prozent zum Vorjahr zurück.

Siemens sprangen um 4,9 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch. Die Quartalszahlen fielen sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Ergebnisseite besser aus als gedacht. Deutsche Telekom gewannen 3,3 Prozent, ebenfalls nach übertroffenen Marktschätzungen. Dazu wurde der Ausblick leicht angehoben. Infineon legten um 4,6 Prozent zu nach starken Zahlen von ASML, einem Zulieferer der Halbleiterindustrie.

Eon kletterten nach der Zahlenvorlage um 0,4 Prozent, die Zahlen lagen eng an den Schätzungen. Nur Merck verloren im DAX deutlich und zwar 3,4 Prozent. Der Mischkonzern sieht die Umsätze nur am unteren Rand der bisherigen Prognosespanne. Ein Grund ist die Nachfrageschwäche in China.

Nebenwerte uneinheitlich

Prosiebensat1 erholten sich um 3,3 Prozent von Verlusten vom Vortag. Die Zahlen des Unternehmens waren im erwarteten Rahmen ausgefallen, eine befürchtete Enttäuschung bei den Werbeeinnahmen wie von RTL am Mittwoch mitgeteilt, blieb damit aus. RTL gaben um 1,2 Prozent nach.

Der Kurs des IT-Dienstleisters Adesso haussierte um über 20 Prozent. Das operative Ergebnis übertraf laut Jefferies die Konsenserwartung um 44 Prozent.

SMA Solar brachen um 13,7 Prozent ein nach einem negativen Ausblick für Umsatz und Gewinn. Um die Kosten zu senken entlässt das Unternehmen bis zu 1.100 Mitarbeiter. Die Betreiber von Solar- und Windanlagen blieben derweil von solchen Nachfrageproblemen verschont. Energiekontor bestätigte die Jahresprognose, worauf der Kurs um 6,3 Prozent zulegte. Er war zuletzt aber auch sehr stark gefallen.

Wacker Neuson verloren 4,6 Prozent. Der Baumaschinenhersteller leidet unter der schwachen Baukonjunktur und nahm erneut die Prognosen herunter.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.263,70 +1,4% +14,87% DAX-Future 19.322,00 +1,5% +10,16% XDAX 19.253,06 +1,4% +14,81% MDAX 26.474,41 +0,9% -2,52% TecDAX 3.385,81 +1,6% +1,49% SDAX 13.376,49 +1,1% -4,19% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,21 +63 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 34 6 0 3.487,6 72,4 95,9 MDAX 35 13 2 381,8 18,9 24,5 TecDAX 22 8 0 799,5 22,2 24,0 SDAX 50 19 1 147,2 11,4 13,7

November 14, 2024

