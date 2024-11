© Foto: Unsplash

Die Aktie der chinesischen E-Mobility-Hoffnung Zeekr verliert am Donnerstag über 20 Prozent an Wert. Investoren reagieren enttäuscht auf den Quartalsbericht.Der mit großen Hoffnungen an die Börse gestartete E-Fahrzeughersteller Zeekr, eine Ausgründung des chinesischen Automobilkonzerns und Mercedes-Partner Geely, steht am Donnerstag vor dem schlechtesten Handelstag seiner noch jungen Börsenhistorie. Die Aktie bricht um 25 Prozent ein, nachdem das Unternehmen am Mittag enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt und über anhaltende Profitabilitätsprobleme berichtet hat. Außerdem wird Zeekr einen Mehrheitsanteil an der Geely-Marke Lynx übernehmen, wofür das Unternehmen 2,5 Milliarden US-Dollar an …