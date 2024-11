Berlin - Die Heidelberger Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner macht sich über den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump keine Illusionen. "Donald Trump ist für unsere europäische Sicherheit ein Risiko", sagte Brantner dem "Mannheimer Morgen" (Freitagausgabe). "Da muss man den Tatsachen in die Augen schauen und kann sich die Lage nicht schön reden. Angst ist bei diesen Gesprächen allerdings ein schlechter Ratgeber", sagte sie.Brantner will am Wochenende für den Parteivorsitz in Wiesbaden kandidieren. An ihren eigenen Qualitäten hat Branter offensichtlich keine Zweifel: "Ich habe einen klaren Kompass und laufe nicht jeden Tag nach dem Motto mal hü, mal hott durchs Land." Sie bezeichnete sich als "Schafferin", die die "Hindernisse für die Menschen aus dem Weg räumt und liefert".