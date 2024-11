© Foto: Piyapong Thongdumhyu - 123rf Stockfoto

Rund um die US-Wahl fielen weitere Entscheidungen. Während der Cannabis-Sektor die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten noch nicht so ganz einordnen kann, wurde ein anderes Abstimmungsergebnis sofort eingeordnet.Vorerst keine Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch in Florida Der Cannabis-Sektor blickte mit einer gewissen Erwartungshaltung in Richtung Florida. Parallel zur US-Präsidentschaftswahl fand dort die Abstimmung über die Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch statt. Eine Entkriminalisierung von Cannabis im nach Kalifornien und Texas drittbevölkerungsreichsten US-Bundesstaat hätte den Aktienkursen der Cannabis-Unternehmen womöglich einen gewaltigen Kursschub …