Agility Robotics, Entwickler des führenden zweibeinigen mobilen Manipulationsroboters (MMR) Digit, gab heute während eines Auftritts auf der globalen Technologiekonferenz Web Summit bekannt, dass Schaeffler eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Zusätzlich zu der Investition haben die Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet, in der das Unternehmen für Bewegungstechnologie Schaeffler beabsichtigt, humanoide Roboter von Agility Robotics für den Einsatz im gesamten globalen Schaeffler-Werksnetzwerk zu erwerben.

Andreas Schick, Chief Operating Officer der Schaeffler AG, sagte: "In Zeiten des Umbruchs ist die Umsetzung innovativer Fertigungslösungen entscheidend für den Erfolg. Hier spielen Humanoide eine wichtige Rolle. Wir bei Schaeffler werden diese Technologie in unsere Betriebsabläufe integrieren und sehen das Potenzial, bis 2030 eine beträchtliche Anzahl von humanoiden Robotern in unserem globalen Netzwerk von 100 Werken einzusetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Agility Robotics, die unsere Aktivitäten in diesem Bereich beschleunigen wird."

Anfang dieses Jahres wurde Agility zum ersten Unternehmen, das humanoide Roboter offiziell kommerziell einsetzte, nachdem es einen mehrjährigen Vertrag mit GXO, dem weltweit größten reinen Kontraktlogistikdienstleister, über den Einsatz von Digit in den Logistikabläufen von GXO unterzeichnet hatte. Diese Vereinbarung war auch der erste Einsatz humanoider Roboter als Robot-as-a-Service (RaaS) in der Branche.

"Wir freuen uns, Schaeffler als Kunden und Investor begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, mit Digit einen Mehrwert für ihre Geschäftstätigkeit zu schaffen", sagte Peggy Johnson, CEO von Agility Robotics. "Während unsere Technologie Unternehmen wie Schaeffler dabei unterstützt, ihre Fertigungs-, Logistik- und Lagerhaltungsabläufe zu transformieren, wird die Skalierung des Einsatzes humanoider Roboter eine Zusammenarbeit mit Menschen und außerhalb der Sicherheitskäfige, in denen sie sich heute befinden, erfordern. Ich bin zuversichtlich, dass Agility in den nächsten 24 Monaten das erste Unternehmen sein wird, das einen sicheren humanoiden Roboter liefert, der in der Lage sein wird, mit Menschen zusammenzuarbeiten."

Über Agility Robotics

Agility Robotics hat seinen Hauptsitz in Salem, Oregon, und Niederlassungen in Pittsburgh, Pennsylvania, und Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Roboter als Partner zu entwickeln, die die menschliche Belegschaft ergänzen und es den Menschen letztlich ermöglichen, menschlicher zu sein. Der bahnbrechende zweibeinige mobile Manipulationsroboter (MMR) Digit von Agility ist der erste vielseitige, auf den Menschen ausgerichtete Roboter, made for work

