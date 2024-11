Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Stellungnahme des Verwaltungsrats der NOVAVEST Real Estate AG zur Forderung nach Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung



15.11.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung, 15. November 2024



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Wie durch die bereits am 13. November 2024 publizierte ad hoc-Meldung kommuniziert, verlangt die CACEIS (Switzerland) SA im Auftrag des Anlagefonds MV Immoxtra Schweiz Fonds, der 15.24% des Kapitals und der Stimmrechte der Novavest Real Estate AG hält, die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) mit dem Zweck, drei gewählte Mitglieder des insgesamt fünfköpfigen Verwaltungsrats (Thomas Sojak, Stefan Hiestand, Daniel Ménard) sowie Thomas Sojak auch als Verwaltungsratspräsident und Daniel Ménard als Mitglied des Vergütungsausschusses abzuwählen. An ihrer Stelle schlägt die CACEIS (Switzerland) SA die Wahl von drei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat vor (Cyrill Schneuwly, Ueli Kehl, Roland Vögele) und verlangt zudem Änderungen zum Kapitalband gemäss Artikel 3a der Statuten. Der MV Immoxtra Schweiz Fonds begründet den Antrag im Wesentlichen mit der unbefriedigenden Kursentwicklung der Novavest Real Estate AG. Der Verwaltungsrat Novavest Real Estate AG nimmt zu diesem Aktionärsbegehren wie folgt Stellung: Im ersten Halbjahr 2024 wurde die Fusion zwischen der Novavest Real Estate AG und der SenioResidenz AG erfolgreich vollzogen. Die Aktionäre beider Gesellschaften stimmten Ende Mai 2024 den Fusionsanträgen mit jeweils überwältigenden Mehrheiten (Novavest über 96%; SenioResidenz über 94%) zu. Strategisch wurde durch den Zusammenschluss der beiden Gesellschaften ein attraktives und ertragsstarkes Immobilienportfolio mit über CHF 1 Milliarde Marktwert geschaffen. Die heute amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Novavest Real Estate AG, deren Abwahl durch MV Immoxtra beantragt wird, wurden an der ordentlichen Generalversammlung im März 2024 bzw. an der ausserordentlichen Generalversammlung im Mai 2024 mit Quoten von jeweils über 99% wieder oder neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Integration der beiden Gesellschaften zur Erreichung nachhaltiger Synergien und Effizienzgewinne erfordert einen Transformationsprozess, für den der im ersten Halbjahr 2024 neu zusammengesetzte Verwaltungsrat derzeit die strategischen Ziele ausarbeitet und die Governance der neu zusammengeführten Organisationsstruktur anpasst. Dazu gehört auch eine Überprüfung der Führungsstruktur auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsführung. Die schon im Vorfeld der Fusion aufgezeigten Synergien werden seit Vollzug der Fusion im Juni 2024 fortlaufend umgesetzt. Die verlangte Auswechslung der Mehrheit des Verwaltungsrates in dieser für den Erfolg der neuen Novavest Real Estate AG entscheidenden Übergangsphase gefährdet die Erreichung der strategischen Ziele der erfolgreich durchgeführten Fusion und schadet damit den Interessen der Gesellschaft und aller ihrer Stakeholder. Sie läuft auf eine kalte Kontrollübernahme der Novavest Real Estate AG durch den Minderheitsaktionär MV Immoxtra Schweiz Fonds hinaus, der in erster Linie im eigenen Interesse und nicht in jenem der Novavest Real Estate AG handelt. Dies steht im klaren Widerspruch zu den Anforderungen einer Good Governance und einer Investorengleichbehandlung. Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wird sich aus diesen Gründen mit aller Kraft gegen den Versuch der feindseligen Kontrollübernahme durch den MV Immoxtra Schweiz Fonds zur Wehr setzen. Mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird er über den Status der laufenden Neuausrichtung der Novavest Real Estate AG detailliert informieren. Kontaktperson:

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

Ende der Adhoc-Mitteilung