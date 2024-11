Berlin - Die Unionsfraktion im Bundestag wird einer Änderung des Regionalisierungsgesetzes, das die Finanzierung des Deutschlandtickets sichern soll, zustimmen. Das bestätigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnenmann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".Diese Entscheidung sei nur getroffen worden, weil es dabei um keine "neuen Mittel" gehe, die Regionalisierungsmittel seien da, betonte Linnemann. Eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes soll es ermöglichen, dass im Jahr 2023 nicht eingesetzte Mittel für das Ticket auch in Folgejahren verwendet werden können.