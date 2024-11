InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 15

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / November 15, 2024 / The Company announces that on 14 November 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 14 November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 20,000 Lowest price paid per share: £ 94.0600 Highest price paid per share: £ 95.3200 Average price paid per share: £ 95.0021

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,742,846 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407

Schedule of Purchases

Shares purchased: 20,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 14 November 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 20,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 95.3200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 94.0600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 95.0021

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 14/11/2024 10:34:53 GMT 26 94.1200 XLON 1107165938986728 14/11/2024 10:34:53 GMT 26 94.1200 XLON 1107165938986729 14/11/2024 10:34:53 GMT 32 94.1200 XLON 1107165938986730 14/11/2024 10:37:57 GMT 73 94.1400 XLON 1107165938986956 14/11/2024 10:37:57 GMT 78 94.1200 XLON 1107165938986957 14/11/2024 10:46:15 GMT 43 94.1600 XLON 1107165938987454 14/11/2024 10:46:16 GMT 37 94.1400 XLON 1107165938987460 14/11/2024 10:48:20 GMT 69 94.1000 XLON 1107165938987581 14/11/2024 10:55:47 GMT 37 94.1000 XLON 1107165938988319 14/11/2024 10:55:47 GMT 26 94.1000 XLON 1107165938988320 14/11/2024 10:56:10 GMT 37 94.0600 XLON 1107165938988324 14/11/2024 11:04:39 GMT 37 94.0800 XLON 1107165938989180 14/11/2024 11:07:10 GMT 69 94.1000 XLON 1107165938989383 14/11/2024 11:07:29 GMT 38 94.0600 XLON 1107165938989420 14/11/2024 11:09:35 GMT 37 94.1200 XLON 1107165938989510 14/11/2024 11:10:01 GMT 39 94.1200 XLON 1107165938989563 14/11/2024 11:10:03 GMT 33 94.1000 XLON 1107165938989564 14/11/2024 11:10:03 GMT 8 94.1000 XLON 1107165938989565 14/11/2024 11:15:35 GMT 46 94.2000 XLON 1107165938989891 14/11/2024 11:15:35 GMT 18 94.2000 XLON 1107165938989892 14/11/2024 11:16:17 GMT 41 94.1600 XLON 1107165938989934 14/11/2024 11:21:21 GMT 37 94.2600 XLON 1107165938990288 14/11/2024 11:24:26 GMT 48 94.2800 XLON 1107165938990479 14/11/2024 11:27:54 GMT 7 94.2800 XLON 1107165938990729 14/11/2024 11:27:54 GMT 41 94.2800 XLON 1107165938990730 14/11/2024 11:32:56 GMT 37 94.3400 XLON 1107165938991034 14/11/2024 11:32:58 GMT 9 94.3200 XLON 1107165938991036 14/11/2024 11:40:21 GMT 38 94.3800 XLON 1107165938991385 14/11/2024 11:40:59 GMT 38 94.3600 XLON 1107165938991453 14/11/2024 11:41:35 GMT 46 94.3600 XLON 1107165938991495 14/11/2024 11:41:36 GMT 41 94.3400 XLON 1107165938991496 14/11/2024 11:44:10 GMT 52 94.4200 XLON 1107165938991603 14/11/2024 11:44:17 GMT 37 94.4000 XLON 1107165938991605 14/11/2024 11:44:43 GMT 38 94.3800 XLON 1107165938991652 14/11/2024 11:44:43 GMT 3 94.3800 XLON 1107165938991653 14/11/2024 11:45:05 GMT 40 94.3600 XLON 1107165938991666 14/11/2024 11:45:13 GMT 52 94.3400 XLON 1107165938991672 14/11/2024 11:45:14 GMT 48 94.3600 XLON 1107165938991736 14/11/2024 11:45:16 GMT 7 94.3200 XLON 1107165938991749 14/11/2024 11:45:16 GMT 24 94.3200 XLON 1107165938991750 14/11/2024 11:45:16 GMT 6 94.3200 XLON 1107165938991751 14/11/2024 11:49:26 GMT 70 94.4000 XLON 1107165938991886 14/11/2024 11:59:58 GMT 37 94.4400 XLON 1107165938992336 14/11/2024 12:07:03 GMT 2 94.5400 XLON 1107165938992655 14/11/2024 12:07:03 GMT 38 94.5400 XLON 1107165938992656 14/11/2024 12:07:03 GMT 37 94.5200 XLON 1107165938992659 14/11/2024 12:07:03 GMT 1 94.5000 XLON 1107165938992663 14/11/2024 12:07:30 GMT 39 94.5000 XLON 1107165938992697 14/11/2024 12:10:07 GMT 42 94.5400 XLON 1107165938992867 14/11/2024 12:10:08 GMT 40 94.5200 XLON 1107165938992874 14/11/2024 12:11:13 GMT 39 94.5400 XLON 1107165938992933 14/11/2024 12:11:22 GMT 39 94.5200 XLON 1107165938992935 14/11/2024 12:12:07 GMT 39 94.5200 XLON 1107165938992993 14/11/2024 12:12:10 GMT 38 94.5000 XLON 1107165938993007 14/11/2024 12:16:21 GMT 51 94.6000 XLON 1107165938993609 14/11/2024 12:16:31 GMT 37 94.5800 XLON 1107165938993621 14/11/2024 12:16:31 GMT 45 94.5600 XLON 1107165938993624 14/11/2024 12:18:36 GMT 52 94.5600 XLON 1107165938993773 14/11/2024 12:21:28 GMT 37 94.6000 XLON 1107165938993896 14/11/2024 12:21:43 GMT 38 94.5800 XLON 1107165938993919 14/11/2024 12:33:50 GMT 71 94.5600 XLON 1107165938995011 14/11/2024 12:35:56 GMT 42 94.5400 XLON 1107165938995118 14/11/2024 12:36:18 GMT 37 94.5200 XLON 1107165938995141 14/11/2024 12:39:18 GMT 42 94.5600 XLON 1107165938995478 14/11/2024 12:46:13 GMT 38 94.6400 XLON 1107165938995923 14/11/2024 12:49:01 GMT 88 94.7000 XLON 1107165938996223 14/11/2024 12:50:12 GMT 83 94.7200 XLON 1107165938996367 14/11/2024 12:52:09 GMT 45 94.7600 XLON 1107165938996576 14/11/2024 12:52:09 GMT 36 94.7600 XLON 1107165938996577 14/11/2024 12:54:01 GMT 48 94.7600 XLON 1107165938996763 14/11/2024 12:59:36 GMT 69 94.7600 XLON 1107165938997558 14/11/2024 13:01:44 GMT 43 94.7800 XLON 1107165938997722 14/11/2024 13:01:44 GMT 13 94.7800 XLON 1107165938997723 14/11/2024 13:04:35 GMT 3 94.7600 XLON 1107165938998079 14/11/2024 13:04:35 GMT 49 94.7600 XLON 1107165938998080 14/11/2024 13:05:06 GMT 57 94.7400 XLON 1107165938998099 14/11/2024 13:09:11 GMT 18 94.7800 XLON 1107165938998346 14/11/2024 13:09:11 GMT 20 94.7800 XLON 1107165938998347 14/11/2024 13:15:08 GMT 70 94.8400 XLON 1107165938998935 14/11/2024 13:15:42 GMT 6 94.8800 XLON 1107165938998954 14/11/2024 13:15:42 GMT 64 94.8800 XLON 1107165938998955 14/11/2024 13:16:16 GMT 14 94.8800 XLON 1107165938999002 14/11/2024 13:16:16 GMT 39 94.8800 XLON 1107165938999003 14/11/2024 13:16:32 GMT 70 94.8600 XLON 1107165938999011 14/11/2024 13:16:32 GMT 70 94.8400 XLON 1107165938999012 14/11/2024 13:25:26 GMT 44 94.8800 XLON 1107165938999422 14/11/2024 13:26:00 GMT 37 94.9000 XLON 1107165938999461 14/11/2024 13:30:07 GMT 44 94.9200 XLON 1107165938999593 14/11/2024 13:33:58 GMT 41 94.9800 XLON 1107165938999747 14/11/2024 13:33:58 GMT 40 94.9600 XLON 1107165938999750 14/11/2024 13:33:58 GMT 38 94.9400 XLON 1107165938999754 14/11/2024 13:36:11 GMT 38 94.8800 XLON 1107165938999882 14/11/2024 13:37:06 GMT 37 94.9200 XLON 1107165938999934 14/11/2024 13:38:09 GMT 41 94.8800 XLON 1107165938999987 14/11/2024 13:48:04 GMT 67 94.9000 XLON 1107165939000392 14/11/2024 13:53:06 GMT 78 94.9600 XLON 1107165939000655 14/11/2024 13:53:06 GMT 56 94.9400 XLON 1107165939000657 14/11/2024 13:53:07 GMT 49 94.9200 XLON 1107165939000659 14/11/2024 13:54:11 GMT 4 94.9200 XLON 1107165939000703 14/11/2024 13:54:13 GMT 9 94.9200 XLON 1107165939000709 14/11/2024 13:56:21 GMT 88 94.9600 XLON 1107165939000765 14/11/2024 13:56:21 GMT 83 94.9400 XLON 1107165939000767 14/11/2024 13:59:14 GMT 47 94.9400 XLON 1107165939000877 14/11/2024 14:00:08 GMT 40 94.9600 XLON 1107165939000993 14/11/2024 14:00:18 GMT 10 94.9600 XLON 1107165939001017 14/11/2024 14:00:20 GMT 43 94.9400 XLON 1107165939001018 14/11/2024 14:01:46 GMT 37 94.9400 XLON 1107165939001085 14/11/2024 14:04:04 GMT 37 94.9800 XLON 1107165939001210 14/11/2024 14:09:36 GMT 38 94.9400 XLON 1107165939001526 14/11/2024 14:12:03 GMT 46 94.9400 XLON 1107165939001641 14/11/2024 14:12:03 GMT 73 94.9200 XLON 1107165939001642 14/11/2024 14:12:03 GMT 5 94.9600 XLON 1107165939001647 14/11/2024 14:12:03 GMT 50 94.9600 XLON 1107165939001648 14/11/2024 14:14:42 GMT 6 94.9400 XLON 1107165939001809 14/11/2024 14:14:42 GMT 31 94.9400 XLON 1107165939001810 14/11/2024 14:14:42 GMT 13 94.9200 XLON 1107165939001812 14/11/2024 14:14:42 GMT 13 94.9200 XLON 1107165939001813 14/11/2024 14:14:42 GMT 12 94.9200 XLON 1107165939001814 14/11/2024 14:18:02 GMT 53 94.9600 XLON 1107165939002057 14/11/2024 14:18:18 GMT 51 94.9400 XLON 1107165939002066 14/11/2024 14:18:18 GMT 41 94.9200 XLON 1107165939002070 14/11/2024 14:22:09 GMT 49 94.9200 XLON 1107165939002270 14/11/2024 14:23:30 GMT 39 94.9400 XLON 1107165939002354 14/11/2024 14:23:30 GMT 23 94.9200 XLON 1107165939002355 14/11/2024 14:23:30 GMT 15 94.9200 XLON 1107165939002356 14/11/2024 14:23:35 GMT 38 94.9400 XLON 1107165939002364 14/11/2024 14:25:05 GMT 14 94.9200 XLON 1107165939002450 14/11/2024 14:25:09 GMT 9 94.9200 XLON 1107165939002451 14/11/2024 14:25:43 GMT 11 94.9200 XLON 1107165939002470 14/11/2024 14:26:16 GMT 37 94.9400 XLON 1107165939002487 14/11/2024 14:27:19 GMT 48 94.9200 XLON 1107165939002541 14/11/2024 14:31:09 GMT 24 94.9600 XLON 1107165939002697 14/11/2024 14:31:12 GMT 57 94.9600 XLON 1107165939002699 14/11/2024 14:31:14 GMT 45 94.9400 XLON 1107165939002714 14/11/2024 14:32:27 GMT 88 94.9200 XLON 1107165939002866 14/11/2024 14:36:55 GMT 88 94.9000 XLON 1107165939003342 14/11/2024 14:40:49 GMT 84 94.9800 XLON 1107165939003675 14/11/2024 14:42:05 GMT 87 94.9400 XLON 1107165939003745 14/11/2024 14:45:57 GMT 85 94.9600 XLON 1107165939003979 14/11/2024 14:59:54 GMT 69 95.0000 XLON 1107165939005112 14/11/2024 14:59:54 GMT 12 95.0000 XLON 1107165939005113 14/11/2024 14:59:55 GMT 85 95.0200 XLON 1107165939005118 14/11/2024 15:00:14 GMT 86 95.0400 XLON 1107165939005153 14/11/2024 15:00:17 GMT 83 95.0200 XLON 1107165939005158 14/11/2024 15:00:50 GMT 87 95.0200 XLON 1107165939005216 14/11/2024 15:00:51 GMT 88 95.0000 XLON 1107165939005226 14/11/2024 15:00:51 GMT 45 95.0200 XLON 1107165939005233 14/11/2024 15:00:51 GMT 38 95.0200 XLON 1107165939005234 14/11/2024 15:06:13 GMT 84 95.0000 XLON 1107165939005656 14/11/2024 15:09:34 GMT 84 95.0400 XLON 1107165939005934 14/11/2024 15:09:46 GMT 86 95.0200 XLON 1107165939005995 14/11/2024 15:09:46 GMT 86 95.0000 XLON 1107165939006001 14/11/2024 15:13:45 GMT 88 95.0400 XLON 1107165939006523 14/11/2024 15:18:12 GMT 10 95.0600 XLON 1107165939006850 14/11/2024 15:18:12 GMT 47 95.0600 XLON 1107165939006851 14/11/2024 15:18:12 GMT 27 95.0600 XLON 1107165939006852 14/11/2024 15:18:57 GMT 84 95.0600 XLON 1107165939006870 14/11/2024 15:21:30 GMT 84 95.0800 XLON 1107165939007098 14/11/2024 15:24:34 GMT 85 95.0400 XLON 1107165939007536 14/11/2024 15:25:14 GMT 13 95.0600 XLON 1107165939007708 14/11/2024 15:25:14 GMT 70 95.0600 XLON 1107165939007709 14/11/2024 15:28:01 GMT 86 95.0600 XLON 1107165939008079 14/11/2024 15:30:01 GMT 86 95.0600 XLON 1107165939008446 14/11/2024 15:30:43 GMT 85 95.1000 XLON 1107165939008790 14/11/2024 15:31:30 GMT 87 95.1000 XLON 1107165939009077 14/11/2024 15:31:31 GMT 54 95.0800 XLON 1107165939009088 14/11/2024 15:31:31 GMT 29 95.0800 XLON 1107165939009089 14/11/2024 15:32:41 GMT 85 95.0200 XLON 1107165939009354 14/11/2024 15:33:05 GMT 89 95.0200 XLON 1107165939009491 14/11/2024 15:34:00 GMT 83 95.0600 XLON 1107165939009659 14/11/2024 15:34:00 GMT 85 95.0400 XLON 1107165939009662 14/11/2024 15:35:06 GMT 85 95.0000 XLON 1107165939009939 14/11/2024 15:36:41 GMT 79 95.0000 XLON 1107165939010373 14/11/2024 15:36:41 GMT 4 95.0000 XLON 1107165939010374 14/11/2024 15:36:43 GMT 84 94.9800 XLON 1107165939010377 14/11/2024 15:37:06 GMT 84 94.9000 XLON 1107165939010469 14/11/2024 15:38:33 GMT 11 94.8400 XLON 1107165939010716 14/11/2024 15:41:14 GMT 83 94.9000 XLON 1107165939011158 14/11/2024 15:41:14 GMT 83 94.8800 XLON 1107165939011164 14/11/2024 15:41:47 GMT 83 94.8800 XLON 1107165939011295 14/11/2024 15:42:05 GMT 89 94.9000 XLON 1107165939011400 14/11/2024 15:43:00 GMT 83 94.8800 XLON 1107165939011478 14/11/2024 15:43:40 GMT 26 94.8600 XLON 1107165939011559 14/11/2024 15:43:40 GMT 58 94.8600 XLON 1107165939011560 14/11/2024 15:45:28 GMT 87 94.9200 XLON 1107165939011839 14/11/2024 15:47:36 GMT 85 94.9000 XLON 1107165939012103 14/11/2024 15:50:30 GMT 18 95.0400 XLON 1107165939012519 14/11/2024 15:50:30 GMT 52 95.0400 XLON 1107165939012520 14/11/2024 15:50:30 GMT 40 95.0400 XLON 1107165939012521 14/11/2024 15:50:30 GMT 2 95.0400 XLON 1107165939012522 14/11/2024 15:50:55 GMT 37 95.0200 XLON 1107165939012561 14/11/2024 15:51:10 GMT 37 95.0200 XLON 1107165939012614 14/11/2024 15:51:44 GMT 22 95.1200 XLON 1107165939012653 14/11/2024 15:51:44 GMT 43 95.1200 XLON 1107165939012660 14/11/2024 15:51:45 GMT 22 95.1200 XLON 1107165939012669 14/11/2024 15:52:07 GMT 86 95.1000 XLON 1107165939012726 14/11/2024 15:52:12 GMT 84 95.0800 XLON 1107165939012747 14/11/2024 15:52:34 GMT 87 95.1200 XLON 1107165939012779 14/11/2024 15:53:14 GMT 89 95.1200 XLON 1107165939012886 14/11/2024 15:56:16 GMT 83 95.2000 XLON 1107165939013297 14/11/2024 15:58:03 GMT 11 95.2200 XLON 1107165939013547 14/11/2024 15:58:03 GMT 40 95.2200 XLON 1107165939013548 14/11/2024 15:58:25 GMT 83 95.2000 XLON 1107165939013605 14/11/2024 15:58:25 GMT 52 95.2200 XLON 1107165939013607 14/11/2024 15:58:25 GMT 47 95.2200 XLON 1107165939013608 14/11/2024 15:58:31 GMT 5 95.1800 XLON 1107165939013630 14/11/2024 15:58:31 GMT 79 95.1800 XLON 1107165939013631 14/11/2024 15:59:20 GMT 30 95.1600 XLON 1107165939013763 14/11/2024 15:59:20 GMT 55 95.1600 XLON 1107165939013764 14/11/2024 16:00:01 GMT 85 95.2000 XLON 1107165939013859 14/11/2024 16:00:12 GMT 86 95.1800 XLON 1107165939013896 14/11/2024 16:00:22 GMT 83 95.1800 XLON 1107165939014335 14/11/2024 16:00:49 GMT 85 95.1600 XLON 1107165939014738 14/11/2024 16:04:48 GMT 39 95.2400 XLON 1107165939015735 14/11/2024 16:04:48 GMT 47 95.2400 XLON 1107165939015736 14/11/2024 16:04:49 GMT 86 95.2200 XLON 1107165939015737 14/11/2024 16:04:56 GMT 87 95.2000 XLON 1107165939015823 14/11/2024 16:06:24 GMT 85 95.1800 XLON 1107165939016065 14/11/2024 16:07:26 GMT 84 95.1800 XLON 1107165939016157 14/11/2024 16:09:09 GMT 43 95.1600 XLON 1107165939016386 14/11/2024 16:09:09 GMT 43 95.1600 XLON 1107165939016387 14/11/2024 16:09:38 GMT 88 95.1400 XLON 1107165939016426 14/11/2024 16:09:45 GMT 86 95.1200 XLON 1107165939016445 14/11/2024 16:09:45 GMT 85 95.1000 XLON 1107165939016446 14/11/2024 16:09:45 GMT 85 95.0800 XLON 1107165939016447 14/11/2024 16:11:47 GMT 87 95.0800 XLON 1107165939016745 14/11/2024 16:12:38 GMT 85 95.0600 XLON 1107165939016799 14/11/2024 16:12:53 GMT 25 95.0600 XLON 1107165939016819 14/11/2024 16:13:37 GMT 83 95.0800 XLON 1107165939016895 14/11/2024 16:14:14 GMT 84 95.0800 XLON 1107165939016948 14/11/2024 16:15:35 GMT 65 95.1400 XLON 1107165939017105 14/11/2024 16:15:35 GMT 20 95.1400 XLON 1107165939017106 14/11/2024 16:17:19 GMT 4 95.1600 XLON 1107165939017301 14/11/2024 16:17:20 GMT 81 95.1600 XLON 1107165939017302 14/11/2024 16:17:21 GMT 54 95.1400 XLON 1107165939017303 14/11/2024 16:17:21 GMT 29 95.1400 XLON 1107165939017304 14/11/2024 16:18:09 GMT 89 95.1600 XLON 1107165939017389 14/11/2024 16:18:55 GMT 84 95.1000 XLON 1107165939017641 14/11/2024 16:19:58 GMT 43 95.0600 XLON 1107165939017874 14/11/2024 16:19:58 GMT 43 95.0600 XLON 1107165939017875 14/11/2024 16:20:44 GMT 88 95.0400 XLON 1107165939018019 14/11/2024 16:22:29 GMT 82 95.0200 XLON 1107165939018160 14/11/2024 16:22:29 GMT 3 95.0200 XLON 1107165939018161 14/11/2024 16:23:16 GMT 86 95.0200 XLON 1107165939018224 14/11/2024 16:24:06 GMT 84 95.0000 XLON 1107165939018334 14/11/2024 16:26:05 GMT 83 95.0400 XLON 1107165939018673 14/11/2024 16:26:51 GMT 42 95.0600 XLON 1107165939018765 14/11/2024 16:26:51 GMT 42 95.0600 XLON 1107165939018766 14/11/2024 16:27:17 GMT 84 95.0600 XLON 1107165939018816 14/11/2024 16:29:10 GMT 88 95.1400 XLON 1107165939019154 14/11/2024 16:29:18 GMT 89 95.1600 XLON 1107165939019176 14/11/2024 16:29:55 GMT 85 95.1600 XLON 1107165939019257 14/11/2024 16:32:39 GMT 53 95.1600 XLON 1107165939019517 14/11/2024 16:32:39 GMT 13 95.1600 XLON 1107165939019518 14/11/2024 16:32:39 GMT 18 95.1600 XLON 1107165939019519 14/11/2024 16:35:05 GMT 88 95.2400 XLON 1107165939019801 14/11/2024 16:35:09 GMT 83 95.2200 XLON 1107165939019811 14/11/2024 16:37:55 GMT 84 95.3000 XLON 1107165939020081 14/11/2024 16:37:55 GMT 83 95.2800 XLON 1107165939020083 14/11/2024 16:38:05 GMT 85 95.2800 XLON 1107165939020129 14/11/2024 16:38:10 GMT 42 95.2600 XLON 1107165939020139 14/11/2024 16:38:10 GMT 46 95.2600 XLON 1107165939020140 14/11/2024 16:38:21 GMT 48 95.2800 XLON 1107165939020189 14/11/2024 16:38:21 GMT 8 95.2800 XLON 1107165939020190 14/11/2024 16:38:21 GMT 10 95.2800 XLON 1107165939020191 14/11/2024 16:38:21 GMT 19 95.2800 XLON 1107165939020192 14/11/2024 16:39:17 GMT 84 95.2200 XLON 1107165939020292 14/11/2024 16:41:05 GMT 85 95.2200 XLON 1107165939020499 14/11/2024 16:42:01 GMT 87 95.2200 XLON 1107165939020571 14/11/2024 16:42:02 GMT 85 95.2800 XLON 1107165939020598 14/11/2024 16:42:47 GMT 83 95.2600 XLON 1107165939020756 14/11/2024 16:44:37 GMT 33 95.3200 XLON 1107165939021044 14/11/2024 16:44:37 GMT 18 95.3200 XLON 1107165939021045 14/11/2024 16:44:37 GMT 32 95.3200 XLON 1107165939021046 14/11/2024 16:44:45 GMT 85 95.3200 XLON 1107165939021070 14/11/2024 16:46:13 GMT 86 95.2400 XLON 1107165939021338 14/11/2024 16:47:01 GMT 84 95.2400 XLON 1107165939021481 14/11/2024 16:49:26 GMT 22 95.2600 XLON 1107165939022447 14/11/2024 16:49:26 GMT 66 95.2600 XLON 1107165939022448 14/11/2024 16:49:32 GMT 83 95.2400 XLON 1107165939022476 14/11/2024 16:50:03 GMT 43 95.2600 XLON 1107165939022520 14/11/2024 16:50:03 GMT 43 95.2600 XLON 1107165939022521 14/11/2024 16:50:07 GMT 86 95.2200 XLON 1107165939022552 14/11/2024 16:51:48 GMT 87 95.2600 XLON 1107165939022993 14/11/2024 16:54:09 GMT 83 95.2800 XLON 1107165939023393 14/11/2024 16:54:10 GMT 84 95.2600 XLON 1107165939023405 14/11/2024 16:55:29 GMT 11 95.2800 XLON 1107165939023601 14/11/2024 16:55:29 GMT 74 95.2800 XLON 1107165939023602 14/11/2024 16:57:11 GMT 83 95.2800 XLON 1107165939023819 14/11/2024 16:58:41 GMT 12 95.2800 XLON 1107165939023960 14/11/2024 16:58:41 GMT 35 95.2800 XLON 1107165939023961 14/11/2024 16:58:41 GMT 2 95.2800 XLON 1107165939023962 14/11/2024 16:59:31 GMT 80 95.2800 XLON 1107165939024104 14/11/2024 16:59:31 GMT 2 95.2800 XLON 1107165939024105 14/11/2024 16:59:31 GMT 3 95.2800 XLON 1107165939024106 14/11/2024 16:59:32 GMT 85 95.2600 XLON 1107165939024112 14/11/2024 17:00:15 GMT 84 95.2400 XLON 1107165939024214 14/11/2024 17:00:48 GMT 87 95.2400 XLON 1107165939024426 14/11/2024 17:00:51 GMT 87 95.2200 XLON 1107165939024437 14/11/2024 17:01:10 GMT 89 95.2200 XLON 1107165939024552 14/11/2024 17:02:09 GMT 77 95.2400 XLON 1107165939024732 14/11/2024 17:02:11 GMT 42 95.2200 XLON 1107165939024736 14/11/2024 17:02:11 GMT 36 95.2200 XLON 1107165939024737 14/11/2024 17:02:12 GMT 58 95.2000 XLON 1107165939024742 14/11/2024 17:04:29 GMT 85 95.1000 XLON 1107165939025128 14/11/2024 17:05:24 GMT 77 95.0800 XLON 1107165939025245 14/11/2024 17:06:20 GMT 85 95.1000 XLON 1107165939025360 14/11/2024 17:06:23 GMT 87 95.1000 XLON 1107165939025378 14/11/2024 17:06:30 GMT 61 95.1000 XLON 1107165939025413 14/11/2024 17:08:22 GMT 84 95.0800 XLON 1107165939025728 14/11/2024 17:08:31 GMT 87 95.0800 XLON 1107165939025746 14/11/2024 17:09:23 GMT 63 95.2000 XLON 1107165939025885 14/11/2024 17:09:23 GMT 25 95.2000 XLON 1107165939025886 14/11/2024 17:10:49 GMT 40 95.2000 XLON 1107165939026169 14/11/2024 17:10:49 GMT 1 95.2000 XLON 1107165939026170 14/11/2024 17:10:49 GMT 1 95.2000 XLON 1107165939026171 14/11/2024 17:11:07 GMT 55 95.2000 XLON 1107165939026262 14/11/2024 17:11:07 GMT 33 95.2000 XLON 1107165939026263 14/11/2024 17:11:50 GMT 88 95.2000 XLON 1107165939026446 14/11/2024 17:11:50 GMT 37 95.2000 XLON 1107165939026447 14/11/2024 17:12:29 GMT 8 95.2000 XLON 1107165939026668 14/11/2024 17:12:29 GMT 40 95.2000 XLON 1107165939026669 14/11/2024 17:12:50 GMT 44 95.2000 XLON 1107165939026766 14/11/2024 17:13:28 GMT 43 95.2000 XLON 1107165939026946 14/11/2024 17:13:28 GMT 89 95.1800 XLON 1107165939026948 14/11/2024 17:13:28 GMT 37 95.2000 XLON 1107165939026951 14/11/2024 17:13:42 GMT 45 95.1600 XLON 1107165939027005 14/11/2024 17:13:42 GMT 42 95.1600 XLON 1107165939027006 14/11/2024 17:14:06 GMT 86 95.1400 XLON 1107165939027069 14/11/2024 17:15:09 GMT 5 95.1400 XLON 1107165939027406 14/11/2024 17:15:09 GMT 1 95.1400 XLON 1107165939027407 14/11/2024 17:15:09 GMT 1 95.1400 XLON 1107165939027408 14/11/2024 17:15:09 GMT 58 95.1400 XLON 1107165939027409 14/11/2024 17:15:09 GMT 8 95.1400 XLON 1107165939027410 14/11/2024 17:17:28 GMT 53 95.1800 XLON 1107165939027735 14/11/2024 17:17:28 GMT 34 95.1800 XLON 1107165939027736 14/11/2024 17:19:24 GMT 87 95.2000 XLON 1107165939028127 14/11/2024 17:19:25 GMT 42 95.2000 XLON 1107165939028133 14/11/2024 17:19:34 GMT 65 95.2000 XLON 1107165939028149 14/11/2024 17:19:34 GMT 40 95.2000 XLON 1107165939028150 14/11/2024 17:19:34 GMT 7 95.2000 XLON 1107165939028151 14/11/2024 17:19:35 GMT 9 95.2000 XLON 1107165939028152 14/11/2024 17:19:35 GMT 40 95.2000 XLON 1107165939028153 14/11/2024 17:19:35 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939028154 14/11/2024 17:19:35 GMT 39 95.2000 XLON 1107165939028155 14/11/2024 17:19:35 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939028156 14/11/2024 17:19:35 GMT 45 95.2000 XLON 1107165939028158 14/11/2024 17:19:35 GMT 67 95.2000 XLON 1107165939028159 14/11/2024 17:19:45 GMT 47 95.2000 XLON 1107165939028192 14/11/2024 17:19:45 GMT 10 95.2000 XLON 1107165939028193 14/11/2024 17:20:07 GMT 80 95.2000 XLON 1107165939028286 14/11/2024 17:20:07 GMT 3 95.2000 XLON 1107165939028287 14/11/2024 17:20:19 GMT 81 95.2000 XLON 1107165939028324 14/11/2024 17:20:54 GMT 16 95.1800 XLON 1107165939028486 14/11/2024 17:20:54 GMT 73 95.1800 XLON 1107165939028490 14/11/2024 17:21:08 GMT 11 95.1800 XLON 1107165939028568 14/11/2024 17:21:08 GMT 10 95.1800 XLON 1107165939028569 14/11/2024 17:21:08 GMT 10 95.1800 XLON 1107165939028570 14/11/2024 17:21:13 GMT 84 95.1800 XLON 1107165939028583 14/11/2024 17:21:34 GMT 32 95.1800 XLON 1107165939028633 14/11/2024 17:21:34 GMT 23 95.1800 XLON 1107165939028634 14/11/2024 17:21:59 GMT 8 95.1800 XLON 1107165939028706 14/11/2024 17:21:59 GMT 33 95.1800 XLON 1107165939028707 14/11/2024 17:22:09 GMT 11 95.1800 XLON 1107165939028759 14/11/2024 17:22:09 GMT 10 95.1800 XLON 1107165939028760 14/11/2024 17:22:09 GMT 11 95.1800 XLON 1107165939028761 14/11/2024 17:22:19 GMT 67 95.1800 XLON 1107165939028807 14/11/2024 17:22:31 GMT 46 95.1600 XLON 1107165939028911 14/11/2024 17:22:31 GMT 40 95.1600 XLON 1107165939028912 14/11/2024 17:24:02 GMT 22 95.2000 XLON 1107165939029367 14/11/2024 17:24:02 GMT 34 95.2000 XLON 1107165939029368 14/11/2024 17:24:19 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029435 14/11/2024 17:24:19 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029436 14/11/2024 17:24:19 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029437 14/11/2024 17:24:19 GMT 40 95.2000 XLON 1107165939029438 14/11/2024 17:24:19 GMT 5 95.2000 XLON 1107165939029440 14/11/2024 17:24:19 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029441 14/11/2024 17:24:19 GMT 10 95.2000 XLON 1107165939029442 14/11/2024 17:24:19 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029443 14/11/2024 17:24:20 GMT 11 95.2000 XLON 1107165939029447 14/11/2024 17:24:20 GMT 11 95.2000 XLON 1107165939029448 14/11/2024 17:24:20 GMT 12 95.2000 XLON 1107165939029449 14/11/2024 17:24:23 GMT 11 95.2000 XLON 1107165939029463 14/11/2024 17:24:23 GMT 11 95.2000 XLON 1107165939029464 14/11/2024 17:24:54 GMT 65 95.2200 XLON 1107165939029582 14/11/2024 17:24:54 GMT 35 95.2200 XLON 1107165939029583 14/11/2024 17:24:54 GMT 12 95.2200 XLON 1107165939029584 14/11/2024 17:25:02 GMT 35 95.2200 XLON 1107165939029620 14/11/2024 17:25:02 GMT 1 95.2200 XLON 1107165939029621 14/11/2024 17:25:58 GMT 85 95.2400 XLON 1107165939029864 14/11/2024 17:25:58 GMT 45 95.2400 XLON 1107165939029867 14/11/2024 17:25:58 GMT 65 95.2400 XLON 1107165939029868 14/11/2024 17:25:58 GMT 2 95.2400 XLON 1107165939029869 14/11/2024 17:25:58 GMT 7 95.2400 XLON 1107165939029871 14/11/2024 17:25:58 GMT 11 95.2400 XLON 1107165939029872 14/11/2024 17:25:58 GMT 19 95.2400 XLON 1107165939029873 14/11/2024 17:26:37 GMT 25 95.2400 XLON 1107165939029979 14/11/2024 17:26:37 GMT 13 95.2400 XLON 1107165939029980 14/11/2024 17:26:37 GMT 65 95.2400 XLON 1107165939029982 14/11/2024 17:26:37 GMT 47 95.2400 XLON 1107165939029983 14/11/2024 17:26:37 GMT 10 95.2400 XLON 1107165939029988 14/11/2024 17:26:37 GMT 63 95.2400 XLON 1107165939029989 14/11/2024 17:26:43 GMT 48 95.2400 XLON 1107165939030016 14/11/2024 17:27:09 GMT 18 95.2400 XLON 1107165939030135 14/11/2024 17:27:09 GMT 10 95.2400 XLON 1107165939030136 14/11/2024 17:27:09 GMT 12 95.2400 XLON 1107165939030137 14/11/2024 17:27:09 GMT 24 95.2400 XLON 1107165939030138 14/11/2024 17:27:09 GMT 45 95.2000 XLON 1107165939030147 14/11/2024 17:27:12 GMT 40 95.1800 XLON 1107165939030163 14/11/2024 17:27:33 GMT 56 95.1600 XLON 1107165939030254 14/11/2024 17:27:56 GMT 9 95.1600 XLON 1107165939030415 14/11/2024 17:28:03 GMT 30 95.1600 XLON 1107165939030465 14/11/2024 17:28:06 GMT 38 95.1400 XLON 1107165939030480 14/11/2024 17:28:39 GMT 63 95.1600 XLON 1107165939030653 14/11/2024 17:28:39 GMT 32 95.1600 XLON 1107165939030654 14/11/2024 17:28:42 GMT 58 95.1400 XLON 1107165939030669 14/11/2024 17:28:55 GMT 41 95.1400 XLON 1107165939030701 14/11/2024 17:28:55 GMT 3 95.1400 XLON 1107165939030702 14/11/2024 17:29:16 GMT 78 95.1400 XLON 1107165939030894

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC.

View the original press release on accesswire.com