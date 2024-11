NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten geholfen, die Sorge vor Konkurrenz auf dem Heimatmarkt der Bonner abzumildern, schrieb Analyst Akhil Dattani am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die T-Aktie sei eine gute Alternative zu anderen schweren Wachstumswerten, die aktuell den Erwartungen nicht gerecht würden./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 19:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508