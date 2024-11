NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 34 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 könnte der Boden erreicht werden, schrieb Analyst Richard Vosser in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung zum Quartalsbericht. Ob die Leverkusener 2026 auf den Wachstumspfad zurückkehren, hängt laut dem Experten dann von einer Trendwende im Agrarbereich ab. Dies sei aber momentan schwer kalkulierbar./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BAY0017