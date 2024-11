© Foto: picture alliance

Am Freitag haussieren die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec, ausgelöst durch die mögliche Ankündigung eines Übernahmekampfes. Die im SDAX gelisteten Aktien steigen um etwa ein Viertel auf 10,75 Euro.Die US-amerikanische Biotechnologiefirma Halozyme Therapeutics hat Interesse an einem Kauf von Evotec. Ein entsprechendes Angebot wurde Evotec nach Börsenschluss am Donnerstag übermittelt, wobei ein Preis von 11 Euro pro Aktie in bar geboten wurde, was einer Unternehmensbewertung von 2 Milliarden Euro entspricht. Das Kaufangebot von Halozyme liegt 109 Prozent über dem Aktienkurs von Evotec am 15. Oktober, dem Tag vor der Aufstockung der Anteile durch den Finanzinvestor Triton Partners. …