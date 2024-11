FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag mit Verlusten in den Handel gegangen. Nachdem es tags zuvor wieder nach dem Start der Jahresendrally ausgesehen hatte, ist der Dax nun wieder auf Trendsuche. Auch auf Wochensicht zeichnet sich nach starken Schwankungen ein Minus ab. Der Rekord von Ende Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

In den ersten Handelsminuten verlor der Dax 0,7 Prozent zu auf 19.137 Punkte. Der MDax sank um 0,6 Prozent auf 26.320 Punkte. Für den tags zuvor kräftig erholten Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es mit minus 0,9 Prozent wieder gen Dreimonatstief vom Mittwoch.

Im Fokus der Anleger steht bei Evotec Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schossen um gut 22 Prozent nach oben auf 10,55 Euro. Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet./ag/jha/

DE0005664809, US40637H1095, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145