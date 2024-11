Sunrise Communications AG («Sunrise»), eine Abspaltung von Liberty Global, hat heute ihre Klasse-A-Aktien unter dem Tickersymbol «SUNN» bei SIX Swiss Exchange kotiert. Bei einem Eröffnungskurs von CHF 44.75 pro Klasse-A-Aktie lag die Marktkapitalisierung von Sunrise bei rund CHF 3,2 Milliarden.*Am 16. Februar 2024 kündigte Liberty Global an, Sunrise als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen bei SIX Swiss Exchange abzuspalten. Am 25. Oktober 2024 stimmten die Aktionäre von Liberty Global der vorgeschlagenen hundertprozentigen Abspaltung von Sunrise zu, die durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von American Depositary Shares («ADS») umgesetzt werden soll. Die ADS-Inhaber sind berechtigt, die ADS in Sunrise-Aktien umzutauschen.Die Klasse-A-ADS sind seit dem 13. November 2024 bei NASDAQ handelbar, und die Klasse-A-Aktien werden ab heute Morgen, 15. November 2024, bei SIX Swiss Exchange gehandelt. Die ADS und Aktien des Unternehmens wurden nicht öffentlich angeboten. Voraussichtlich werden die Klasse-A-Aktien von Sunrise fünf Handelstage nach dem ersten Handelstag bei SIX Swiss Exchange, also ab dem 22. November 2024, in die SPI-Indexfamilie aufgenommen.André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Mit dem heutigen Tag kehrt Sunrise als eigenständiges Unternehmen zu SIX Swiss Exchange zurück. Ich glaube, dass Sunrise besser und stärker ist als je zuvor. Wir bauen auf unserer starken Position als Nummer zwei im attraktiven Schweizer Telekommunikationsmarkt auf und sind gut gerüstet, um unsere langfristige Vision zu verwirklichen und die Schweizer Kunden weiterhin mit hochwertigen Netzwerken und attraktiven Serviceangeboten zu bedienen. Die Sunrise-Aktien stellen eine überzeugende Investitionsmöglichkeit für bestehende und neue Investierende dar. Sunrise ist auf Wachstum und Kapitalrenditen ausgerichtet, und wir erwarten eine attraktive, progressive Dividendenpolitik.».Bjørn Sibbern, Global Head Exchanges und Konzernleitungsmitglied bei SIX, betont: «Ich freue mich sehr, Sunrise wieder bei SIX Swiss Exchange begrüssen zu dürfen. Es ist grossartig zu sehen, wie einer der wichtigsten Schweizer Telekommunikationsanbieter seine Wurzeln hier vertieft und dem Markt neue Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Ich wünsche Sunrise viel Erfolg als unabhängiges SIX-kotiertes Unternehmen. Dieser Börsengang rundet ein erfolgreiches Jahr ab, nachdem die Börsen von SIX in der Schweiz und in Spanien im ersten Halbjahr die beiden grössten Börsengänge der Welt verzeichnen konnten.»Weitere Informationen über Sunrise:https://www.sunrise.ch/de/home* Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aktienanzahl von Sunrise, d.h. 1/10 der nicht börsenkotierten und gehandelten Sunrise-Aktien der Klasse B, was zu 71,4 Millionen ausstehenden Aktien führt.