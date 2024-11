Zürich - Sunrise ist nun offiziell zurück an der Schweizer Börse. Mit einem Eröffnungskurs von 44,75 Franken je Aktie ist der Telekomanbieter in den ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX gestartet. Damit ergibt sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von gut 3,19 Milliarden Franken. Die Sunrise-Aktien eröffneten mit einem ersten Kurs von 44,75 Franken und notieren inzwischen ganz leicht darunter. Inwischen sind rund 60'000 Titel ...

