IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein weltweiter Eigentümer, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und Produkten für kosmetische Behandlungszentren, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum Stichtag am 30. September 2024 bekannt.

Highlights des dritten Quartals 2024

Der Gesamtumsatz für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 53 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 47 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 entspricht.

für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 53 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 47 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 entspricht. Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 160 Millionen US-Dollar, was $160 million, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 131 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 160 Millionen US-Dollar, was $160 million, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 131 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Das Betriebsergebnis für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 13 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 31 % gegenüber dem gleichen Quartal 2023 entspricht. Dieses Ergebnis wurde durch aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar bezüglich des Börsenzulassungsprozesses des Unternehmens beeinflusst.

für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 13 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 31 % gegenüber dem gleichen Quartal 2023 entspricht. Das Betriebsergebnis für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 65,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 40,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieses Ergebnis wurde durch aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar bezüglich des Börsenzulassungsprozesses des Unternehmens beeinflusst.

für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 65,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 40,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das EBITDA 1 , welches durch das Hinzufügen von Abschreibungen und Amortisationsaufwand zu den Erträgen aus dem operativen Geschäft berechnet wird, betrug für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 68 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die EBITDA-Marge betrug 42 % für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024.

, welches durch das Hinzufügen von Abschreibungen und Amortisationsaufwand zu den Erträgen aus dem operativen Geschäft berechnet wird, betrug für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 68 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. betrug 42 % für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024. Der Nettogewinn, welcher der SBC Medical Group Holdings Incorporated für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 zuzurechnen ist, betrug 2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023.

für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 zuzurechnen ist, betrug 2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. Der Nettogewinn von SBC Medical Group Holdings Incorporated für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 40 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 60 % gegenüber 25 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht.

für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 40 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 60 % gegenüber 25 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Die Anzahl der Partnerkliniken betrug 224 am 30. September 2024, was einem Anstieg von 24 gegenüber dem 30. September 2023 entspricht.

1 Die EBITDA- und EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen" und in der Tabelle mit dem Titel " Ungeprüfte Abstimmungen von GAAP- und nicht GAAP-konformen Ergebnissen".

Die Anzahl der Kunden in den letzten zwölf Monaten betrug 4,3 Millionen, was einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht..

in den letzten zwölf Monaten betrug 4,3 Millionen, was einem Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.. Die Eigenkapitalrendite (annualisiert) , welche als annualisierter Nettogewinn des Unternehmens geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre am 31. Dezember 2023 und am 30. September 2024 festgelegt ist, betrug 31 % für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024, was einem Anstieg von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr entspricht.

, welche als annualisierter Nettogewinn des Unternehmens geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre am 31. Dezember 2023 und am 30. September 2024 festgelegt ist, betrug 31 % für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024, was einem Anstieg von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (unverwässert), welcher als Nettogewinn des Unternehmens geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien festgelegt ist, betrug 0,42 US-Dollar in den neun Monaten zum Stichtag am 30. September 2024, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

" Unsere erste Gewinnveröffentlichung als börsennotiertes Unternehmen markiert einen bedeutenden Meilenstein für SBC Medical. Nach dem Abschluss eines erfolgreichen Unternehmenszusammenschlusses mit Pono Capital Two wurde SBC Medical am 18. September 2024 unter dem Tickersymbol "SBC" im Nasdaq gehandelt," sagte Yoshiyuki Aikawa, Vorsitzender und Geschäftsführer von SBC Medical. " Die starken Ergebnisse dieses Quartals mit einem Gesamtumsatz von 161 Millionen US-Dollar - eine beeindruckende Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorjahr - und einem Anstieg des Nettogewinns um 59 % heben die positiven Auswirkungen unserer strategischen Initiativen wie der Umstrukturierung der Lizenzgebühren und der Erweiterung unseres Kliniknetzwerks hervor. Zusätzlich sind wir mit einer stabilen Bilanz, welche sich auf Barmittel in Höhe von 137 Millionen US-Dollar stützt, einem nachhaltigen Wachstum verpflichtet, das durch eine klare Kapitalpolitik unterstützt wird. Wir schätzen unsere Aktionäre zutiefst und werden uns weiterhin auf den Shareholder Value konzentrieren, indem wir durch beständige Renditen mit stabilem Geschäftswachstum, strategische Reinvestitionen und eine starke Kapitalbasis sicherstellen, dass alle Aktionäre, einschließlich unserer Minderheitsinvestoren, von unserem Wachstum und Erfolg profitieren."

Finanzergebnisse des dritten Quartals 2024

Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 160 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 131 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Der Gesamtumsatz für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 53 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 47 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 entspricht. Diese Steigerungen waren hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen begann, unseren Franchise-Kliniken Patent- und Markengebühren in Rechnung zu stellen, und dass die Anzahl unserer Franchise-Kliniken anstieg. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 beliefen sich auf 56 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 20 % gegenüber 47 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 beliefen sich auf 29 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 118 % gegenüber 13 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 entspricht. Der Anstieg der Gesamtbetriebskosten war in erster Linie börsennotierungsbezogenen Beratungs- und Honorarkosten, aktienbasierte Vergütungen und höhere Bürokosten zuzurechnen.

Das EBITDA für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 68,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % gegenüber 56,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Dies war hauptsächlich auf das Umsatzwachstum zurückzuführen, wurde aber teilweise durch börsennotierungsbezogene Beratungs- und Honorare sowie aktienbasierte Vergütungen ausgeglichen. Das EBITDA für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 14,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 36 % gegenüber 23,3 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023 entspricht. Dies war hauptsächlich auf börsennotierungsbezogene Beratungsgebühren und Honorare, aktienbasierte Vergütungen sowie höhere Bürokosten zurückzuführen.

Der Nettogewinn für die neun Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 40,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 24,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg war hauptsächlich auf das Gesamtumsatzwachstum zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch den Anstieg der Gesamtbetriebskosten ausgeglichen. Der Nettogewinn für die drei Monate zum Stichtag am 30. September 2024 betrug 2,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,1 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. Der Rückgang war hauptsächlich höheren Betriebsausgaben zuzuschreiben.

Highlights im Cashflow und bei der Liquidität

Zum Stichtag am 30. September 2024 verfügte SBC Medical über eine starke Liquiditätsposition mit Barmitteln und Barmitteläquivalenten in Höhe von insgesamt 137,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 103,0 Millionen US-Dollar zum Stichtag am 31. Dezember 2023 entspricht. Dieser Anstieg spiegelt eine solide Barmittelgenerierung aus dem operativen Geschäft, ein umsichtiges Investitionsmanagement und disziplinierte Kapitalallokationsstrategien wider.

Operativer Cashflow

Der Nettomittelzufluss aus dem laufenden Geschäftsbetrieb belief sich in den neun Monaten zum Stichtag am 30. September 2024 auf 27 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % gegenüber 22 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf einen Anstieg des Nettogewinns um 15 Millionen US-Dollar zurückzuführen, welcher durch aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Börsennotierung des Unternehmens sowie aufgrund einer Verbesserung beim Einzug von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gestärkt wurde. Diese positiven Faktoren wurden teilweise durch Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den Steuerverbindlichkeiten, die den Fokus des Unternehmens auf eine effiziente Verwaltung des Betriebskapitals in einem wachsenden operativen Umfeld widerspiegeln, ausgeglichen.

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich in den neun Monaten zum Stichtag am 30. September 2024 auf 5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 8 Millionen US-Dollar gegenüber des gleichen Zeitraums des Jahres 2023 entspricht. Zu diesem Rückgang trugen hauptsächlich Zahlungen im Namen einer verbundenen Partei in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar bei. Das Unternehmen setzt weiterhin strategisch Kapital für Vermögenswerte mit hoher Wirkung, welche mit seinen langfristigen Wachstumszielen übereinstimmen, ein.

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Der Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten belief sich in den neun Monaten zum Stichtag am 30. September 2024 auf 11 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Zu diesem Anstieg trugen hauptsächlich die Erlöse aus der umgekehrten Rekapitalisierung in Höhe von 11,7 Millionen US-Dollar abzüglich der Transaktionskosten bei. Diese Veränderung spiegelt den Schwerpunkt des Unternehmens auf eigenständiges Wachstum durch operative Cashflows statt durch externe Finanzierung ohne nennenswerten neuen Schulden während des Zeitraums wider.

Auswirkungen von Fremdwährungen

Die Cashflows von SBC Medical wurden von einer Währungsumrechnungsanpassung in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar aufgrund der Abwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar beeinflusst. Das Unternehmen überwacht weiterhin das Fremdwährungsrisiko und setzt Strategien ein, um die mit Währungsschwankungen verbundenen Risiken zu mindern.

Mit einer soliden Barmittelreserve und einem stabilen operativen Cashflow ist SBC Medical zuversichtlich, in der Lage zu sein, den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und zukünftige Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die aktuelle Liquidität zusammen mit dem geplanten operativen Cashflow ausreicht, um den Geschäftsbetrieb des Unternehmens sowie die strategischen Investitionen in den nächsten 12 Monaten zu finanzieren.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren und bietet diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchisenehmer-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Reservierungen für Kunden von Franchisenehmer-Kliniken, Unterstützung bei der Anmietung von Wohnraum für Franchisenehmer-Beschäftigte und bei der Anmietung von Einrichtungen, beim Bau und der Gestaltung von Franchisenehmer-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Weiterverkauf), die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinikkunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Warenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchisenehmer-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Die Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen wie EBITDA zur Bewertung seiner Betriebsergebnisse sowie für finanzielle und operative Entscheidungen. Das Unternehmen glaubt, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dabei helfen, zugrunde liegende Trends in seiner Geschäftstätigkeit zu erkennen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nützliche Informationen über die Betriebsergebnisse des Unternehmens liefern, das allgemeine Verständnis der bisherigen Leistung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und eine höhere Sichtbarkeit bezüglich der wichtigsten Kennzahlen ermöglichen, die von der Geschäftsführung bei ihren finanziellen und operativen Entscheidungen verwendet werden.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind gemäß der US-GAAP festgelegt und werden nicht in Übereinstimmung mit der US-GAAP dargestellt. Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens dürfen Investoren diese nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen, indem es die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen mit den am besten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen in Einklang bringt, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden müssen.

Für weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sehen Sie sich bitte die Tabelle mit dem Titel " Ungeprüfte Abstimmungen von GAAP-Ergebnissen und nicht GAAP-konformen Ergebnissen" an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die finanzielle Leistung des Unternehmens, das Wachstum von Umsatz und Gewinn, die Geschäftsaussichten und Möglichkeiten sowie die Kapitaleinsatzpläne und die Liquidität. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "sollte", "erwartet", "rechnet mit", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu beziffern sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzugeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren auftreten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Diese Faktoren umfassen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie solche, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderen Stellen in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") aufgeführt und auf der Website der SEC www.sec.gov abrufbar sind.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZEN 30. September 31. Dezember 2024 2023 VERMÖGENSWERTE Umlaufvermögen: Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente $ 137.393.070 $ 103.022.932 Außenstände 1.944.604 1.437.077 Außenstände - verbundene Parteien 27.835.179 33.676.672 Bestände 1.985.883 3.090.923 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig - verbundene Unternehmen 8.443.338 6.143.564 Kundenkreditforderungen, kurzfristig 16.125.086 8.484.753 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 8.372.668 10.050.005 Summe des Umlaufvermögens 202.099.828 165.905.926 Anlagevermögen: Sachanlagen, netto 13.194.414 13.582.017 Immaterielle Vermögenswerte, netto 16.218.233 19.739.276 Langfristige Investitionen 4.905.115 849.434 Goodwill, netto 3.545.391 3.590.791 Finanzierungsleasingforderungen, langfristig - verbundene Parteien 4.629.047 3.420.489 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen 5.251.418 5.919.937 Latente Steueransprüche 624.564 - Kundenkreditforderungen, langfristig 6.590.301 6.444.025 Langfristige Vorauszahlungen 4.308.810 4.099.763 Langfristige Investitionen in MCs - verbundene Parteien 19.561.069 19.811.555 Sonstige Vermögenswerte 15.550.402 15.442.058 Gesamtbetrag der langfristigen Vermögenswerte 94.378.764 92.899.345 Gesamtvermögen $ 296.478.592 $ 258.805.271 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen $ 14.873.829 $ 26.531.944 Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen 136.683 156.217 Kurzfristige Anleihen - verbundene Parteien 10.202.360 3.369.203 Anzahlungen von Kunden 565.495 2.074.457 Anzahlungen von Kunden - verbundenen Parteien 18.994.015 23.058.175 Einkommensteuer 8.000.808 8.782.930 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, kurzfristig 4.060.844 3.885.812 Aufgelaufene Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 12.054.047 21.009.009 Aufgrund verbundener Unternehmen 3.532.453 3.583.523 Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten 72.420.534 92.451.270 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Darlehen 686.470 1.062.722 Schuldscheindarlehen, langfristig - verbundene Unternehmen 11.659.022 11.948.219 Latente Steuerschulden 3.515.825 6.013.565 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig 1.528.972 2.444.316 Sonstige Verbindlichkeiten 1.147.345 1.074.930 Gesamtbetrag der langfristigen Verbindlichkeiten 18.537.634 22.543.752 Summe der Verbindlichkeiten 90.958.168 114.995.022 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 $, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 und 31. Dezember 2023)(1) - - Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.020.816 und 94.192.433 ausgegebene und ausstehende Aktien zum 30. September 2024 und 31. Dezember 2023)(1) 10.302 9.419 Zusätzliches eingezahltes Kapital(1) 60.825.115 36.879.281 Forderung aus eigenen Aktien (270.000 Stammaktien) - verbundene Partei (2.700.000 ) - Gewinnrücklagen 182.923.786 142.848.732 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (36.078.149 ) (37.578.255 ) Gesamtes Eigenkapital der Aktionäre von SBC Medical Group Holdings Incorporated 204.981.054 142.159.177 Nicht beherrschende Anteile 539.370 1.651.072 Gesamtes Eigenkapital 205.520.424 143.810.249 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital $ 296.478.592 $ 258.805.271

(1) Rückwirkend angepasst für die Auswirkungen der Rekapitalisierung auf das Eigenkapital aufgrund der umgekehrten Übernahme mit Wirkung zum 17. September 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 2024 2023 Nettoeinnahmen - verbundene Parteien $ 51.209.243 $ 45.119.709 $ 152.718.488 $ 125.336.653 Nettoeinnahmen 1.875.640 2.158.976 8.276.517 5.856.076 Gesamteinnahmen, netto 53.084.883 47.278.685 160.995.005 131.192.729 Kosten der Einnahmen 9.845.793 13.780.309 38.816.865 37.256.066 Bruttogewinn 43.239.090 33.498.376 122.178.140 93.936.663 Betriebsausgaben: Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Kosten 16.597.032 13.446.618 43.784.637 46.885.138 Aktienbasierte Vergütung 12.807.455 - 12.807.455 - Verluste durch Veruntreuung - 28.516 - 380.766 Betriebsausgaben insgesamt 29.404.487 13.475.134 56.592.092 47.265.904 Einnahmen aus Geschäftstätigkeit 13.834.603 20.023.242 65.586.048 46.670.759 Sonstige Einnahmen (Aufwendungen): Zinserträge 7.950 10.234 37.283 86.345 Zinsaufwendungen (5.466 ) (3.978 ) (15.898 ) (37.380 ) Sonstige Einnahmen 65.922 1.138.869 721.894 3.875.723 Sonstige Aufwendungen (795.158 ) (98.314 ) (2.746.450 ) (581.239 ) Gewinn aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft - - 3.813.609 - Sonstige Einnahmen (Aufwendungen) insgesamt (726.752 ) 1.046.811 1.810.438 3.343.449 Gewinn vor Einkommenssteuern 13.107.851 21.070.053 67.396.486 50.014.208 Einkommensteueraufwand 10.273.384 13.012.262 27.254.478 25.683.244 Nettogewinn 2.834.467 8.057.791 40.142.008 24.330.964 Abzüglich: Nettogewinn (-verlust), der den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist 1.573 (298.623 ) 66.954 (696.812 ) Nettogewinn, der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnen ist $ 2.832.894 $ 8.356.414 $ 40.075.054 $ 25.027.776 Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust): Foreign currency translation adjustment 20.783.646 (974.249 ) 1.543.245 (19.825.222 ) Umgliederung des nicht realisierten Gewinns aus zum Verkauf verfügbaren Schuldverschreibungen in den Nettogewinn bei Realisierung, abzüglich des Steuereffekts von null und (97.856) $ für die drei Monate bis zum 30. September 2024 bzw. 2023; null und (97.856) $ für die neun Monate bis zum 30. September 2024 jeweils - (205.383 ) - (8.760 ) Gesamtgewinn 23.618.113 6.878.159 41.685.253 4.496.982 Abzüglich: den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis (Verlust) 180.093 (387.948 ) 110.093 (1.129.475 ) Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis $ 23.438.020 $ 7.266.107 $ 41.575.160 $ 5.626.457 Nettogewinn je Aktie, der SBC Medical Group Holdings Incorporated(1) Unverwässert und verwässert $ 0.03 $ 0.09 $ 0.42 $ 0.27 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien(1) Unverwässert und verwässert 95.095.144,00 94.192.433,00 94.495.533,00 94.192.433,00

(1) Rückwirkend angepasst für die Auswirkungen der Rekapitalisierung auf das Eigenkapital aufgrund der umgekehrten Übernahme mit Wirkung zum 17. September 2024.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED UNGEPRÜFTER KONSOLIDIERTER CASHFLOW Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2023 CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Nettogewinn $ 40.142.008 $ 24.330.964 Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns auf den Nettobarmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit: Abschreibungen und Amortisierungen 2.867.781 9.688.640 Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen 2.908.990 2.424.220 Rückstellung für (die Aufhebung der) Kreditverluste (127.196 ) 282.934 Aktienbasierte Vergütung 12.807.455 - Wertminderung von Sachanlagen und Ausrüstung - 204.026 Realisierter Gewinn aus kurzfristigen Investitionen - (223.164 ) Fair-Value-Änderung 1.682.282 - Gewinn aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft (3.813.609 ) - Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 185.284 (249.532 ) Latente Steuern (2.154.837 ) (1.379.922 ) Veränderungen bei betrieblichen Aktiva und Passiva: Außenstände (804.000 ) (924.061 ) Außenstände - verbundene Parteien 4.971.911 (19.979.099 ) Bestände 763.075 (4.038.874 ) Forderungen aus Finanzierungsleasing - verbundene Parteien (3.430.267 ) 17.241.740 Kundenkreditforderungen 12.860.220 - Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 902.230 8.173.153 Langfristige Vorauszahlungen 432.380 (1.991.626 ) Sonstige Vermögenswerte (348.178 ) (1.884.352 ) Verbindlichkeiten (10.511.619 ) 6.712.977 Schuldscheindarlehen - verbundene Unternehmen (14.030.092 ) - Anzahlungen von Kunden (1.401.437 ) (681.973 ) Anzahlungen von Kunden - verbundenen Parteien (3.565.778 ) (7.430.332 ) Zu zahlende Einkommensteuer (549.446 ) 16.518.062 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing (2.971.946 ) (2.335.113 ) Aufgelaufene Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (9.010.270 ) 298.743 Aufgelaufener Aufwand für Altersversorgungsleistungen - verbundene Partei - (22.082.643 ) Sonstige Verbindlichkeiten 81.290 79.215 NETTO-CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 27.886.231 22.753.983 CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Kauf von Immobilien und Anlagen (1.974.285 ) (2.299.045 ) Kauf von immateriellen Vermögenswerten - (1.683.030 ) Kauf einer Wandelanleihe (1.700.000 ) (1.000.000 ) Vorauszahlungen für Immobilien und Anlagen (843.740 ) (417.353 ) Vorschüsse an verbundene Parteien (617.804 ) (1.017.292 ) Zahlungen im Namen einer verbundenen Partei (5.245.990 ) - Kauf von kurzfristigen Investitionen - (2.106.720 ) Kauf langfristiger Investitionen (331.496 ) - Langfristige Investitionen in MCs - verbundene Parteien - (26.780 ) Barmittel aus dem Erwerb von Tochterunternehmen, abzüglich erhaltener Barmittel - 722.551 Langfristige Darlehen an andere (80.793 ) (421.429 ) Rückzahlungen von verbundenen Parteien 5.990.990 734.358 Rückzahlungen von anderen 62.927 47.356 Erlöse aus dem Verkauf kurzfristiger Investitionen - 4.125.813 Erlöse aus der Abtretung von Lebensversicherungspolicen - 3.954.760 Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich veräußerter Barmittel (815.819 ) - Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Anlagen 1.971 8.046.007 NETTO-EINZAHLUNGEN/NETTO-AUSZAHLUNGEN AUS (FÜR) INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (5.554.039 ) 8.659.196 CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Anleihen von verbundenen Parteien - 12.310.106 Erlöse aus der umgekehrten Rekapitalisierung, abzüglich Transaktionskosten 11.707.417 - Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien - 10 Erlöse aus der Ausübung von Aktienbezugsrechten 31.374 - Rückzahlung langfristiger Darlehen (89.448 ) (8.691.462 ) Rückzahlungen an verbundene Parteien (65.305 ) (7.619.266 ) Fiktiver Beitrag im Zusammenhang mit der Veräußerung von Eigentum und Anlagen - 9.620.453 Fiktiver Beitrag im Zusammenhang mit der Umstrukturierung - 642.748 NETTO-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 11.584.038 6.262.589 Auswirkung von Wechselkursschwankungen 453.908 (11.982.793 ) NETTO-ZUNAHME AN ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 34.370.138 25.692.975 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES ZEITRAUMS 103.022.932 51.737.994 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES ZEITRAUMS $ 137.393.070 $ 77.430.969 ERGÄNZENDE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-DATEN Barzahlung für Zinsaufwendungen $ 15.898 $ 37.380 Barzahlung für Einkommenssteuern $ 31.332.123 $ 12.608.072 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen und Ausrüstungsgegenstände $ 164.781 $ 7.681.830 Ein immaterieller Vermögenswert, der aus langfristigen Vorauszahlungen übertragen wurde $ - $ 17.666.115 Begleichung einer Darlehensverbindlichkeit gegenüber einer verbundenen Partei im Zusammenhang mit der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung $ - $ 4.163.604 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen, die im Austausch für Operating-Leasingverbindlichkeiten erworben wurden $ - $ 1.029.518 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Vermögenswerten aus Nutzungsrechten aufgrund von Leasingmodifikationen $ 2.408.752 $ 2.110.079 Ausgabe von Schuldscheinen an verbundene Parteien im Zusammenhang mit gewährten Darlehen $ 20.398.301 $ - Ausgabe von Stammaktien an eine verbundene Partei aus der Umwandlung einer Wandelanleihe $ 2.700.000 $ - Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien $ 34 $ - Begleichung einer Darlehensverbindlichkeit gegenüber einer verbundenen Partei im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stammaktien $ - $ 795 Sachleistung als Gegenleistung für den Erwerb eines Vermögenswerts $ - $ 705.528

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und nicht GAAP-konformen Ergebnissen Für die drei Monate bis zum

30. September Für die neun Monate bis zum

30. September 2024 2023 2024 2023 Einnahmen aus dem operativen Geschäft 13.834.603 20.023.242 65.586.048 46.670.759 Aufwand für Abschreibungen und Amortisation 1.018.359 3.287.809 2.867.781 9.688.640 EBITDA 14.852.962 23.311.051 68.453.829 56.359.399 EBITDA-Marge 28 % 49 % 42 % 43 %

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

In Asien:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Head of Investor Relations

E-Mail: ir@sbc-holdings.com



In den USA:

ICR LLC

Bill Zima / Managing Partner

E-Mail: bill.zima@icrinc.com