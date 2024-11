HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec anlässlich eines Übernahmeangebots von Halozyme über 11 Euro je Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Selbst in der derzeit schlechten Lage des Wirkstoffforschers sehe er den langfristigen Wert von Evotec bei 14 EUR, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005664809