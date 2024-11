Rekordzahlen und neue Goldquelle: Westgold wächst weiter

Anzeige / Werbung Westgold Resources meldet eine Rekordproduktion, eine deutliche Erweiterung der Mineralressourcen und die Entdeckung der hochgradigen Polar Star Lode in Meekatharra. Dank strategischer Fusionen, nachhaltiger Innovationen und einer soliden finanziellen Basis sieht das Unternehmen großes Potenzial für weiteres Wachstum. Mit einer prognostizierten Jahresproduktion von bis zu 450.000 Unzen Gold und Investitionen in Infrastruktur sowie Exploration könnte Westgold seine Position im Markt weiter stärken und langfr Westgold Resources meldet eine Rekordproduktion, eine deutliche Erweiterung der Mineralressourcen und die Entdeckung der hochgradigen Polar Star Lode in Meekatharra. Dank strategischer Fusionen, nachhaltiger Innovationen und einer soliden finanziellen Basis sieht das Unternehmen großes Potenzial für weiteres Wachstum. Mit einer prognostizierten Jahresproduktion von bis zu 450.000 Unzen Gold und Investitionen in Infrastruktur sowie Exploration könnte Westgold seine Position im Markt weiter stärken und langfristigen Erfolg sichern. Polar Star Lode: Neuer Meilenstein für Westgold Die Entdeckung der Polar Star Lode in der Bluebird-South-Junction-Region wird von Westgold als bedeutender Fortschritt bezeichnet. Ein 13,71 Meter langer Bohrabschnitt wies durchschnittlich 18,02 Gramm Gold pro Tonne auf, einschließlich einer Zone mit 36,37 Gramm Gold pro Tonne. Die umfassende Bohrkampagne von 34.525 Metern verdeutliche das Potenzial, die Produktionskapazität in dieser Region auf 1,5 Millionen Tonnen jährlich zu steigern. Wayne Bramwell, CEO von Westgold, hob hervor, dass die neue Quelle langfristig den Bergbaukomplex stärken und die Produktion deutlich erhöhen könnte. Bluebird-South Junction Rekordproduktion und gestärkte Marktstellung Westgold meldete nach der Übernahme von Karora Resources eine Rekordproduktion von 77.369 Unzen Gold im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der durchschnittliche Verkaufspreis belief sich auf 3.723 AUD pro Unze. Das Unternehmen betonte, dass die Fusion mit Karora Resources wesentlich zur Erweiterung der Produktionskapazitäten beigetragen habe. Diese Entwicklungen könnten Westgold ermöglichen, seine Position unter den führenden Goldproduzenten weiter auszubauen, mit einer prognostizierten Jahresproduktion von bis zu 450.000 Unzen Gold. Finanzielle Stärke und Nachhaltigkeitsinitiativen Mit einer Liquidität von 203 Millionen AUD sei Westgold in der Lage, sowohl in die Infrastruktur als auch in die Exploration zu investieren. Das Unternehmen erklärte, dass die Einführung hybrider Energieanlagen - eine Kombination aus Solar-, Gas- und Batteriesystemen - die Betriebskosten senken und die Emissionen reduzieren solle. Diese Maßnahmen zeigten das Engagement von Westgold für nachhaltige Innovationen und wirtschaftliche Effizienz. Ressourcenzuwachs durch Fusion und Exploration Die Fusion mit Karora Resources und intensive Explorationen führten zu einer 60-prozentigen Steigerung der Mineralressourcen auf 13,2 Millionen Unzen Gold. Die Erzreserven erhöhten sich um 69 % auf 3,3 Millionen Unzen. Der Schwerpunkt liege nun auf der Erkundung neuer Ressourcen, insbesondere in den Regionen Bluebird-South Junction und Beta Hunt. Aktuell seien 19 Bohrgeräte im Einsatz, um die langfristige Produktionssicherheit zu gewährleisten. Optimistische Zukunftsperspektiven Westgold könne dank strategischer Fusionen, technologischer Fortschritte und einer soliden finanziellen Basis auf weiteres Wachstum setzen. Mit der Entdeckung der Polar Star Lode und der Integration von Karora Resources sei das Unternehmen gut positioniert, um langfristig Mehrwert zu schaffen und seine Führungsposition im Goldsektor weiter auszubauen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000WGX6

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )