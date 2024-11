FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 20 (24) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TREATT TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 480 (600) PENCE - BARCLAYS CUTS WHITBREAD TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 3160 (3850) PENCE - BARCLAYS RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 10900(8400)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 135 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1260 (1310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4044 (4037) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 860 (740) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 475 (515) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 220 (244) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 825 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES AVIVA TO 'BUY' - PRICE TARGET 555 PENCE - HSBC RAISES SPIRAX TO 'BUY' - PRICE TARGET 8000 PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 PENCE - 'OUTPERFORM' - SANTANDER RAISES SHELL TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3000 (3050) PENCE - UBS RAISES BURBERRY TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 975 (410) PENCE - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 572 (487) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2750 (2650) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob