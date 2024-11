Im Anschluss an die Veröffentlichung der Q3-Zahlen von INDUS in dieser Woche veranstaltete mwb research einen gut besuchten Roundtable mit IR-Chefin Dafne Sanac. Der Roundtable bestätigte im Wesentlichen die Qualität des Geschäftsmodells von INDUS. Das Unternehmen ist eine der führenden Spezialholdings im deutschsprachigen Mittelstand. Sie erwirbt überwiegend inhabergeführte Unternehmen der Industrietechnik und unterstützt diese bei der langfristigen Ausrichtung ihrer Geschäftsentwicklung. Trotz einiger kurzfristiger Herausforderungen sehen die Analysten von mwb research das diversifizierte Portfolio und die starke Marktposition des Unternehmens als Stärke, um das aktuelle wirtschaftliche Umfeld zu meistern. Die Analysten bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00, was ein Aufwärtspotenzial von 65% biete. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG