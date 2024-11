Unterföhring (ots) -- Nach dem gleichnamigen Bestseller von Peter Grandl- Regie führt Hannu Salonen, Produzent ist Thomas Peter Friedl mit "The Amazing Film Company"- Hochkarätiger Cast mit Heiner Lauterbach, Klaus Steinbacher und Désirée Nosbusch in den Hauptrollen- Ab heute alle Episoden exklusiv in deutscher Erstausstrahlung bei Sky und WOWUnterföhring, 15. November 2024 - Packender deutscher Politthriller mit hochkarätiger Besetzung: Die High-End-Thriller-Serie "Turmschatten" (https://www.sky.de/serien/turmschatten) ist ab heute exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Peter Grandl, der zusammen mit Christian Limmer auch die Drehbücher schrieb, wurde "Turmschatten" von The Amazing Film Company zusammen mit Paramount Television International Studios produziert.Thomas Peter Friedl (u.a. "Der Beischläfer", "Die Vierte Macht", "Rate Your Date") ist Produzent, Regie bei allen sechs Episoden führt Hannu Salonen ("Oktoberfest 1900", "Arctic Circle", "Schuld"). Felix Cramer hat die Bildgestaltung übernommen, Christian Kettler das Szenenbild, Bettina C. Proske das Kostümbild und Franziska Aigner das Casting. Line Producerin ist Manu S. Scheidt.In den Hauptrollen sind Heiner Lauterbach, Klaus Steinbacher, Désirée Nosbusch, Milena Tscharntke, Anja Herden, Murathan Muslu, Paul Wollin und Michael Roll zu sehen. Zur weiteren namhaften Besetzung zählen Deleila Piasko, Sina Reiß, Anton Spieker, Samuel Koch, Elena Carriére und als Gast Ilja Richter."Wir sind begeistert, dass 'Turmschatten" bei Sky Deutschland Premiere feiert. Mit 'Babylon Berlin', 'Das Boot' oder 'Der Pass' hat das großartige Sky-Team Meilensteine für deutschsprachige High-End-Serien gesetzt, die ihresgleichen suchen. Wir fühlen uns von der ersten Sekunde sehr zuhause", so Produzent Thomas Peter Friedl."Mit 'Turmschatten', so Christian Asanger, VP Entertainment bei Sky Deutschland, "haben wir eine deutsche Produktion in exklusiver Erstausstrahlung akquiriert, die alles hat, was wir von einer Serie erwarten: eine spannende Story, basierend auf einem erfolgreichen Roman, eine erstklassige Besetzung und nicht zuletzt ein gesellschaftlich höchst relevantes Thema, das leider aktueller nicht sein könnte."Die Serie wurde vom German Motion Picture Fund und Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. Der Roman "Turmschatten" und der Folgeroman "Turmgold" sind im Piper-Verlag erschienen. Vertrieben wird die Serie von Paramount Global Content Distribution.Über "Turmschatten":Nachdem die Adoptivtochter des Holocaustüberlebenden Ephraim Zamir einem brutalen Anschlag von Neonazis zum Opfer fällt, schreitet dieser zu drastischen Maßnahmen. Er ergreift die beiden Täter und hält sie in seiner Gewalt. Im Internet fordert Zamir eine schnell wachsende Online-Community zu einer Abstimmung über Leben und Tod der vermeintlichen Täter auf. Innerhalb kürzester Zeit wird der Ort der Geiselnahme, ein mittelalterlich anmutender Wehrturm, zum Schauplatz mehrerer Auseinandersetzungen zwischen Geiselnehmer, rechtsradikalen Geiseln, Demonstranten, einem gigantischen Polizeiaufgebot und sensationsgierigen Medien. Der durch nichts zu stoppende Online-Stream seiner Verhöre der Geiseln, entwickelt sich zu einem riesigen Medienspektakel. Während die Quoten für "Tod" unablässig wachsen, läuft der Polizei die Zeit davon...Ausstrahlung:Alle Episoden der High-End-Serie sind ab heute, 15. November bei Sky und WOW verfügbar. Außerdem läuft die Serie auf Sky Atlantic immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 