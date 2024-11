Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen Zinsüberschuss von 28,8 Mio. Euro erzielt und befindet sich demnach auf einem guten Weg, den Vorjahreswert erwartungsgemäß zu übertreffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.



Nach Analystenaussage weise das Kreditinstitut nach neun Monaten 2024 ein Finanzergebnis von 18,1 Mio. Euro aus. Darin enthalten sei der Verkauf von insgesamt sechs Windparkbeteiligungen sowie zwei Immobilienbeteiligungen. Grundsätzlich plane die UmweltBank, das Beteiligungsportfolio in den nächsten drei Geschäftsjahren zu veräußern, um Eigenkapital freizusetzen. Für das vierte Quartal seien weitere Beteiligungsveräußerungen geplant. Das Ergebnis vor Steuern liege zum 30.09.2024 bei 3,6 Mio. Euro. Mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2024 habe das Management die Guidance bestätigt. Demnach solle für das Geschäftsjahr 2024 ein Vorsteuerergebnis zwischen -5 und -10 Mio. Euro erreicht werden. In der Folge erhöhen die Analysten auf Basis der angepassten Bewertung nach dem Residual-Einkommens-Modell das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 9,63 Euro) und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.11.2024, 11:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 15.11.2024 um 07:30 Uhr fertiggestellt und am 15.11.2024 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31329.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.