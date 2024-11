Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2024

Kursziel: 148,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt



Ergebniszuwachs nach 9 Monaten und Bestätigung der Guidance - CEWE geht mit Rückenwind in Q4



CEWE hat am 14.11. die Neunmonatszahlen veröffentlicht und sich im anschließenden Conference Call trotz der großen politischen und konjunkturellen Unsicherheiten zuversichtlich für das bevorstehende Jahresendgeschäft gezeigt, das traditionell den Großteil zum Jahresergebnis beiträgt. So lag der durchschnittliche EBIT-Beitrag aus dem vierten Quartal bezogen auf das jeweilige Gesamtjahr 2019 bis 2023 bei etwa 100%.

[Tabelle]



Sehr gute Ausgangslage nach 9 Monaten: Während die Erlöse nach neun Monaten um 6,3% yoy auf 481,6 Mio. EUR zulegten, konnte das EBIT von 2,3 Mio. EUR auf 5,5 Mio. EUR (+137% yoy) verbessert werden. Für Q3 steht ein Umsatzanstieg von 4,2% auf 164,4 Mio. EUR zu Buche. Angesichts höherer Personalkosten und sonstiger betrieblicher Aufwendungen sowie zusätzlicher Marketingaufwendungen in Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft i.H.v. 1,5 Mio. EUR blieb das EBIT mit 0,1 Mio. EUR in Q3 jedoch spürbar hinter dem Vorjahreswert von 1,2 Mio. EUR zurück. Auf Segmentebene erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsfeld Fotofinishing in Q3 um 5,8% yoy auf 136,1 Mio. EUR, wobei 2,2 PP des Zuwachses auf die Umstellung auf provisionsbasierte Abrechnung bei einem Handelspartner zurückzuführen sind. Das Sparten-EBIT lag trotz des hier verbuchten zusätzlichen Marketingaufwandes mit 0,4 Mio. EUR nur leicht unter dem Vorjahreswert von 0,7 Mio. EUR. Der Bereich Kommerzieller Online-Druck konnte sich dem schwierigen Marktumfeld nicht ganz entziehen und verzeichnete einen Umsatzrückgang in Q3 von 3,0% yoy auf 21,2 Mio. EUR bei einem EBIT von 0,2 Mio. EUR nach 0,7 Mio. EUR in Q3/23.

Jahresprognose bekräftigt: Aufgrund des bisherigen Jahresverlaufs hat der Vorstand die Unternehmensziele für 2024 erneut bekräftigt. Der Umsatz soll 2024 zwischen 770 Mio. und 820 Mio. EUR, das EBIT in einer Spanne von 77 Mio. und 87 Mio. EUR liegen, wobei jeweils das obere Ende der genannten Bandbreite avisiert wird. Dies impliziert eine Erlössteigerung in Q4 um ca. 5% yoy und ein EBIT in Q4 etwa auf Niveau des Vorjahreszeitraumes (82,8 Mio. EUR), so dass wir trotz des gegenwärtigen konjunkturellen Gegenwindes zumindest ergebnisseitig ein Übertreffen der Prognose für sehr wahrscheinlich erachten. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst und erwarten u.a. ein EBIT in Q4/24 von 85,2 Mio. EUR.

Fazit: Wenngleich die 9M-Zahlen einen sehr positiven Geschäftsverlauf skizzieren, bleibt das Q4 entscheidend. Wir gehen davon aus, dass sich die deutlichen Zuwächse bei den Urlaubsbuchungen in den Sommermonaten und den Herbstferien erneut in einem Nachfrageanstieg nach CEWE-Produkten widerspiegeln und die Q4-Resultate begünstigen werden. Wir sehen die Qualität sowie Stabilität des Unternehmens im aktuellen Kursniveau nicht berücksichtigt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 148,00 EUR.



