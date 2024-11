Zürich - Sunrise, der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern, ist am Freitag nach der Abspaltung vom britisch-amerikanischen Mutterkonzern Liberty Global nach einer vierjährigen Abwesenheit an die Schweizer Börse SIX zurückgekehrt. Die Aktie eröffnete mit 44,75 Franken, sank dann leicht und zog dann auf aktuell 45,10 Franken an. Damit ergibt sich eine Börsenkapitalisierung von gut 3,1 Milliarden Franken. Sunrise-Chef André Krause läutete die traditionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...