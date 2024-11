Was soll ich sagen - nachdem die Lage schon in der vergangenen Woche vertrackt bis unübersichtlich war, ist es in der laufenden Handelswoche (noch) nicht wirklich besser geworden. Immerhin, nach einigem Hin und Her hat sich das politische Berlin auf einen Termin für die allfälligen Neuwahlen geeinigt (der 23. Februar wird es wohl werden, mitten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...