NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt verkenne, wie solide das Geschäft mit Strom- und Gasnetzen laufe, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Freitagmorgen im Nachgang der Telefonkonferenz zum Neunmonatsbericht. Bereinigt um Sondereffekte hätten die Essener ihre eigenen Ziele übertroffen. Beim Überschuss liegt Gandolfi mit seiner Schätzung für 2024 um rund drei Prozent über dem Konsens, für die Folgejahre bis 2028 sieht er sogar hohen prozentual einstelligen Spielraum für die Markterwartungen. Eon-Aktien stehen auf der "Conviction"-Favoritenliste von Goldman./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 10:25 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999