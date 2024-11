MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen und einem als "nicht mehr realistisch" bezeichneten Ausblick von 59 auf 50 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Buy", denn der Experte erwartet bei dem IT-Dienstleister ab 2025 eine Verbesserung der operativen Dynamik. Intakte strukturelle Wachstumstreiber stünden derzeit aber konjunkturellem Gegenwind gegenüber./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 09:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703