NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einem Besuch des Werkes in Austin von 249 auf 313 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sein Vertrauen in die Fähigkeit, die Ziele im Bereich Autonomes Fahren zu erreichen, sei gestärkt worden, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorsprung, den der Elektroautobauer gegenüber den etablierten Automobilherstellern habe, sei hervorgehoben worden./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 21:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 21:09 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014