Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem Start im Minus bis zum Mittag wieder das Vortagsniveau erreicht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.255 Punkten berechnet, wenige Punkte unter dem Schlussniveau vom Vortag.An der Kursspitze rangierten die Aktien von Brenntag und Continental, am Tabellenende fanden sich die Papiere von Sartorius wieder."Die Impulse aus dem makroökonomischen Umfeld senden derzeit noch keine nachhaltigen Erholungsimpulse aus", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Das dürfte sich seiner Ansicht nach auch mit den bevorstehenden handelspolitischen Änderungen der USA für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion auch nicht verbessern. "Ganz im Gegenteil darf die europäische Exportwirtschaft mit einem eisigen Gegenwind aus den USA rechnen", sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0573 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9458 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,86 US-Dollar, das waren 70 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.