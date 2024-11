Die zur Gemeinde Kreßberg in Baden-Württemberg zählende Ortschaft Tempelhof plant eine große Solarthermieanlage, die ausreichend Wärme für den Winter erzeugt. Verantwortlich ist die Stuttgarter Solites. Der 200-Einwohner-Ort Tempelhof in Baden-Württemberg hat ein ambitioniertes Wärmeversorgungs-Projekt auf Basis der Solarthermie gestartet. Die Zukunftswerkstatt von Tempelhof, einem Teilort der Gemeinde Kreßberg, will die Sonnenenergie der Sommermonate mit Hilfe einer neuen Speichermethode für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...