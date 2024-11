Rheinmetall Renk HENSOLDT - drei Defense-Aktien am deutschen Aktienmarkt, die natürlich von der "Zeitenwende", eingeläutet durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, kurz-, mittel- und langfristig profitieren werden. Und entsprechend sieht auch die Performance der Aktien aus. Und was hoch steigt, das kann auch tief fallen, so immer wieder die mahnenden Stimmen. Übertönt durch immer wieder neue Erfolgsmeldungen der drei Defense-Werte, zuletzt ergänzt durch die österreichische STEYR, die von Mutares an die Börse gebracht wurde. Aber eine sbleibt: Rheinmetall sticht allein durch seine Grösse hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...