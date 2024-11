FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Tenor auf der Roadshow des Autozulieferers sei konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Nikita Lal in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er würde aber gerne sehen, dass sich der erste Aufwärtstrend bei den Absatzvolumina in den kommenden Monaten stabilisiert./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3